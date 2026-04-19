إسرائيل والولايات المتحدة ترفع الاستعداد لمواجهة احتمالية انهيار اتفاق مع إيران

تقارير إسرائيلية تفيد برفع مستوى الاستعدادات العسكرية والدبلوماسية بين إسرائيل والولايات المتحدة تحسبًا لانهيار محتمل لاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، مع توقعات بتصعيد عسكري وشيك، وتأتي هذه التطورات وسط مفاوضات متعثرة وخلافات جوهرية حول برنامج طهران النووي.

كشفت صحيفة معاريف ال إسرائيل ية عن رفع مستوى الاستعدادات بشكل ملحوظ بين إسرائيل و الولايات المتحدة ، في ظل تصاعد المخاوف من انهيار وشيك لاتفاق وقف إطلاق النار مع إيران . وتشير التوقعات إلى احتمالية عودة العمليات العسكرية إلى الواجهة خلال الفترة المقبلة، مما يعكس حالة من التوتر المتزايد في المنطقة.

يأتي هذا التطور في سياق تقارير سابقة أشارت إلى تهديدات حادة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي توعد إيران بـ 'تدمير شامل'، بالتزامن مع إرسال مبعوثين أمريكيين إلى باكستان للمشاركة في مفاوضات مع طهران. وقد أعلن ترامب أن إيران أمامها فرصة أخيرة لقبول الاتفاق، محذرًا من أن إغلاق مضيق هرمز سيكلف إيران خسائر يومية تقدر بـ 500 مليون دولار.

وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، فإن قائمة الأهداف المحتملة في حال استئناف القتال تشمل منشآت الطاقة الإيرانية. وتؤكد التقارير على وجود تنسيق وثيق بين الجانبين العسكريين الأمريكي والإسرائيلي في هذا الشأن، مما يشير إلى خطط معدة مسبقًا لمواجهة أي تصعيد.

وي تزامن هذا الاستعداد مع إعلان طهران عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره حوالي 20% من صادرات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب. وتعتبر إيران هذا الإجراء ردًا على ما وصفته بـ 'حصار بحري أمريكي مستمر'.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى استمرار الخلافات الجوهرية بين الأطراف المعنية في المفاوضات، وعلى رأسها تمسك إيران بحقها الأصيل في تخصيب اليورانيوم. وفي ظل هذه المعطيات، يسود التشاؤم أوساط الوسطاء الدوليين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قريب يمكنه نزع فتيل الأزمة.

في غضون ذلك، أفادت تقارير أمريكية بأن واشنطن تدرس بجدية تصعيد إجراءاتها البحرية، بما في ذلك فرض عمليات تفتيش على السفن التجارية أو حتى مصادرة السفن التي يُعتقد ارتباطها بإيران في المياه الدولية. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على طهران، وإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات.

وعلى الرغم من الضربات العسكرية التي تلقتها إيران في السابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز تقديرات تفيد بأن طهران لا تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها العسكرية، بما في ذلك نسبة ملحوظة من الطائرات المسيرة ومنصات إطلاق الصواريخ. هذه القدرات تعزز المخاوف من تصاعد المواجهة بشكل كبير في حال فشل المسار الدبلوماسي في إيجاد حلول سلمية للأزمة المستمرة.

إن استمرار التهديدات المتبادلة وتصاعد الاستعدادات العسكرية يشيران إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد تكون على أعتاب مرحلة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار، حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية في صراع معقد.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل الولايات المتحدة إيران اتفاق نووي مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines