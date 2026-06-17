كشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن عمليات أمنية سرية مشتركة مع إقليم صوماليلاند الانفصالي، inbounding تعاوناً طويلة المدى ومخططاً للتعزيز، مما يعكس تحالفاً غير تقليدي في منطقة استراتيجية حيوية.

أعلن وزير الدفاع ال إسرائيل ي إسرائيل كاتس يوم الأربعاء إن بلاده وإقليم أرض الصومال الانفصالي نفذا عمليات أمنية سرية مشتركة على مدار سنوات طويلة مؤكدا عزم الجانبين على رفع مستوى التنسيق الأمني המשترك.

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال كاتس لرئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله في إطار أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه المنصب. وقد وصل رئيس الإقليم إلى إسرائيل يوم الأحد الماضي في زيارة تعد الأولى من نوعها بعد أن اعترفت إسرائيل به بشكل رسمي في ديسمبر الماضي كدولة مستقلة. وتواجه هذه الخطوة انتقادات من الحكومة الفيدرالية الصومالية المعترف بها دولياً والتي تعتبر إقليم أرض الصومال جزءاً لا يتجزأ من أراضي الصومال.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت أول دولة تعترف بصوماليلاند منذ إعلان استقلاله من طرف واحد عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية الصومالية. وقد أكد كاتس أن التعاون السري بين الجانبين استمر لسنوات ضمن عمليات سرية تامة ومصنفة، مؤكداً أن الهدف الآن هو تعزيز هذا التنسيق الأمني لخدمة مصالح الطرفين وتعزيز الاستقرار في المنطقة. ويشكل هذا الإعلان تطوراً ملحوظاً في العلاقات الدولية للإقليم الانفصالي الذي يفتقر إلى الاعتراف الدولي الواسع.

ومن ناحية أخرى، ترى analytiks أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية لتوسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي عبر بناء تحالفات أمنية مع أطراف إقليمية غير تقليدية. وتؤكد مصادر غربية أن التعاون الأمني المشترك ركز على مكافحة الإرهاب والقرصنة وتحديات الهجرة غير النظامية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما يعكس الاعتراف الإسرائيلي تحولاً في موقف تل أبيب بعد سنوات من الحذر بشأن القضايا الانفصالية worries enclosure concerns





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