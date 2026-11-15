إسقاط قائد لواء رفح سمير أبو يونس في غارة إسرائيلية بخان يونس

جيش الاحتلال يعلن مقتل سمير محمود حسن أبو يونس قائد لواء رفح لحماس في مواصي خان يونس باستخدام ذخائر دقيقة لتقليل الإصابات المدنية.

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن تنفيذ عملية جوية دقيقة أسفرت عن مقتل سمير محمود حسن أبو يونس، الذي كان يشغل منصب قائد لواء رفح في الجناح العسكري ل حركة حماس. وقد استهدفت الغارة الجوية التي نفذتها طائرة مسيّرة خيمة كان يقطنها أبو يونس في منطقة مواصي الواقعة جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة. وقد أدى هذا الهجوم المباشر إلى إنهاء حياة القيادي البارز الذي كان يلعب دوراً محورياً في تنظيم الهياكل العسكرية للمجموعة.

السيرة العسكرية والمناصب القيادية

يشير جيش الاحتلال إلى أن القتيل شغل عدة مناصب قيادية مهمة داخل اللواء قبل توليه القيادة العامة، بما في ذلك منصب نائب قائد لواء رفح وقائد كتيبة تل السلطان. وقد استغل أبو يونس هذه المناصب المتعاقبة لتوجيه عمليات ومخططات إرهابية موجهة ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش. وكان يهدف من خلال هذه العمليات إلى استهداف الأرواح والممتلكات المدنية والعسكرية داخل الأراضي المحتلة.

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بالإضافة إلى التوجيه المباشر للهجمات، عمل سمير أبو يونس على جهود إعادة بناء القدرات العسكرية للواء ولحركة حماس بشكل عام. ويأتي هذا العمل في سياق محاولة لتعويض الخسائر والفوز الذي تلقاه التنظيم خلال فترة الحرب المستمرة، حيث حاول استعادة الشدّة القتالية بعد الضربات القاصمة التي تعرض لها بنائه العسكري. وكان تركيزه منصباً على تجديد القوى والموارد البشرية والمادية اللازمة لاستمرار العمليات.

التفاصيل التشغيلية للضربة الجوية

تم تنفيذ العملية العسكرية في إطار استراتيجية تستهدف القضاء على القيادات العليا عبر ضربات جوية موجهة. وقد اعتمدت الطائرة المسيرة على إطلاق أربعة صواريخ استهدفت الخيمة التي كان يوجد فيها أبو يونس، مما أدى إلى تدميرها بالكامل والقضاء عليه وعلى رفاقه الذين كان معهم. وقد تم تأكيد مقتل "أبو يونس" بشكل قاطع من خلال هذه الضربة المركزة التي استغلت التفوق الجوي الإسرائيلي.

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أكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه قبل تنفيذ الغارة، تم اتخاذ خطوات استباقية دقيقة تهدف إلى تقليل احتمال إصابة المدنيين في المنطقة المحيطة. وشملت هذه الإجراءات استخدام ذخائر ذات دقة عالية لضمان استهداف الموقع العسكري فقط دون التسبب في أضرار جانبية واسعة. كما تم الاعتماد على مراقبة جوية مستمرة ومكثفة لضمان الدقة والفعالية في تنفيذ المهمة دون إرباك للمناطق السكنية المجاورة.

الآثار السياسية والعسكرية المتوقعة

يأتي مقتل سمير أبو يونس كجزء من سلسلة متواصلة من العمليات التي تستهدف تفكيك القيادات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة. وتهدف هذه العمليات إلى زعزعة استقرار التنظيم عبر استهداف العناصر التي كانت تقود العمليات القتالية وتنظم الهجمات. ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في المعركة المستمرة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في الجنوب.

من المتوقع أن تؤدي هذه الخسارة إلى فراغ قيادي مؤقت في لواء رفح، مما قد يفتح الباب أمام عمليات جديدة تستهدف استكمال عملية تفكيك الهيكل العسكري. وستستمر الضربات الجوية في التركيز على الأهداف ذات الأهمية الاستراتيجية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الأهداف العسكرية والحد من التبعات الإنسانية على السكان المدنيين في المنطقة.