الدفاعات السعودية تقضي على صاروخين باليستيين تابعين لحوثي اليمن، بينما توثق وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد حكمت فرج برصاص الاحتلال في قرية مادما بنابلس.

أعلنت الدفاعات المدنية السعودية ، عن نجاحها في إسقاط صاروخين باليستيين، أطلقتهما ميليشيا ال حوثي اليمن ية نحو المملكة، خلال فترة زمنية قصيرة ومتتابعة. وأشارت التقارير العسكرية إلى أن الصواريخ الصاروخية استُهدفت في مناطق شرق المملكة، قبل أن تتأكد القوات الأمنية من تحييدها تماماً ومنع أي أضرار محتملة على المنشآت أو المواطنين.

إسقاط صاروخين باليستيين حوثيين شرق السعودية

تأتي هذه الحادثة في إطار تصعيد مستمر يشهده الخليج العربي، حيث تحاول الميليشيا اليمنية زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال إطلاق أسلحة بعيدة المدى. وأكدت الجهات المختصة في الرياض أن الأنظمة الدفاعية الحديثة عملت بكفاءة عالية على تتبع مسار الصواريخ وتحديد نقاط تحليقها بدقة متناهية، مما أتاح للقوات التدخل الفوري لاعتراضهما وإسقاطهما في الهواء قبل وصولهما للأهداف المحتملة.

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كما أكدت مصادر عسكرية سعودية أن حالة التأهب القصوى سادت في القطاعات الدفاعية خلال اللحظات التي تم فيها رصد الإقلاع، مما يعكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة السعودية في مواجهة أي تهديدات صواريخ أو طائرات مسيرة. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء هذه المحاولة الجديدة من قبل الميليشيا الحوثية.

استشهاد حكمت فرج في قرية مادما بنابلس

في الضفة الغربية، أوردت وزارة الصحة الفلسطينية تفاصيل وفاة حكمت محمد فرج، البالغ من العمر خمسين وسبعة وخمسين عاماً، في قرية مادما الواقعة جنوب مدينة نابلس. وقد تعرض فرج للرصاص الحي أثناء اقتحام قوة إسرائيلية لقرية مادما، حيث داهمت منزل العائلة وقامت بتوجيه نيرانها مباشرة نحوه، مما أدى إلى إصابته بجراح قاتلة في الصدر.

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وبحسب شهود عيان وبيان للمجلس القروي، فقد تعرضت عائلة فرج إلى اعتداءات جسدية من قبل الجنود المحتلين، حيث ذكر رامي نصار، رئيس مجلس قرية مادما، أن زوجة الفقيد وابنته وزوجة ابنه تعرضن للضرب أثناء العملية. وقد تم نقل جثة حكمت فرج إلى مستشفيات نابلس، حيث تم تأكيد وفاته متأثراً بجراحه التي لحقت به برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهة.

أما فيما يتعلق بجوانب المواجهة، فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن فلسطيني آخر أصيب أيضاً بالرصاص الحي خلال نفس الاقتحام الذي شهدته القرية. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحصار العسكري المفروض على المنطقة أدى إلى تقييد حركة المواطنين ومنعهم من مغادرة بيوتهم، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة الجنوبية من نابلس.

رواية الجيش الإسرائيلي حول عملية مادما

من جهته، حاول الجيش الإسرائيلي تبرير العملية العسكرية من خلال إصدار بيان يزعم فيه أن القوات دخلت مبنى في القرية بعد رشقها بالحجارة. وأكد البيان أن الجنود اشتبكوا مع شاب فلسطيني زاعماً أنه حاول انتزاع سلاح أحد الضباط، مما دفعه لإطلاق النار ردّاً على ذلك.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الضابط المصاب أطلق النار باتجاه المعتدي، الذي تمكن من تغيير اتجاه السلاح أثناء عملية الإطلاق، مما أدى إلى إصابة ضابط آخر كان قريباً منه بجروح متوسطة. وأشار الجيش إلى أن قواته قامت بتحييد المشتبه به الفلسطيني واعتقاله أو قتله نظراً لمقاومته العنيفة للجنود، وهو ما نفتاه عائلات الفلسطينيين في المنطقة.

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كما ذكر الجيش أن الضابط المصاب تم نقله إلى مستشفى لإخلائه وتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته بالحادث. وأكدت أن قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يقومان حالياً باستجواب مشتبه بهم آخرين في الواقعة، مؤكدين أن التحقيق لا يزال مستمراً لجمع الأدلة وتحديد تفاصيل ما حدث في القرية.

في السياق الأوسع، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث تشهد القرى والمدن الفلسطينية توتراً مستمراً بسبب الغارات والاعتقالات الليلية. ويعتبر الحادث في قرية مادما تجسيداً واضحاً للمخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق الاقتحام العسكري، حيث تزداد وتيرة الاشتباكات وتتنوع أساليب القمع والاحتلال التي تطبقها القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتؤكد المنظمات الدولية والمحلية على ضرورة وقف هذه العمليات العسكرية العنيفة وفرض حماية حقيقية للمدنيين في المناطق الخاضعة للاحتلال. كما تثير الحوادث المتكررة مثل استشهاد حكمت فرج جدلاً واسعاً حول سياسة القمع التي تنتهجها إسرائيل في التعامل مع الشعب الفلسطيني، مما يدفع المجتمع الدولي للتحرك والضغط من أجل احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.