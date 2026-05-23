إسكان: بدء استقبال التحويلات وسداد الأقساط في وحدات سكن لكل المصريين 7. تفاصيل نظام السداد المعتمد

نشرت وزارة الإسكان والأراضي قبيل ذلك خطابات التخصيص والاستلام للمواطنين النازحين، حيث يُطالب العديد من المواطنين الموعد النهائي لسداد الأقساط قبل فرض الغرامات وسحب الشقة من مشروع سكن لكل المصريين 7. وخصيصا في هذا الصدد، كشفت مؤسسة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل نظام السداد المعتمد في الوحدات السكنية خلال العام 2026. حيث تقرر اعتماد نظام السداد المعتمد الذي يعتمد على الأقساط ربع سنوية لسداد الدفعات الربع سنوية.

أعلن بنك التعمير وال إسكان بدء استقبال التحويلات وسداد ال أقساط الخاصة بحاجزي وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 بالتزامن مع إرسال خطابات التخصيص والاستلام للمواطنين. وكشف الصندوق الاجتماعي ال إسكان ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل نظام السداد المعتمد لوحدات المشروع خلال عام 2026 موضحا أن آلية الدفع تعتمد على ال أقساط ربع السنوية وذلك بعد استكمال مقدم الحجز ليصل إلى نحو 25% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عمارات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة. وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عدد من عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة.

بالنسبة للوحدات بنسب تقييم أعلى من 800 ألف جنيه يسدد المواطن خلال السنة الأولى قسطا بقيمة 11.5 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر، بما يعادل نحو 3833 جنيها شهريا، ثم ترتفع الأقساط في السنة الثانية إلى 12.5 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر قبل أن تصل في السنة الثالثة إلى 13.5 ألف جنيه للقسط الواحد.

بالنسبة للوحدات السكنية التي تصل قيمتها إلى 750 ألف جنيه فتبدأ الأقساط الخاصة بها من 10.4 آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر خلال العام الأول بما يعادل نحو 3466 جنيها شهريا، ثم ترتفع إلى 11.4 ألف جنيه في العام الثاني، وتصل إلى 12.4 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر خلال السنة الثالثة من نظام السداد. أخير موعد لسداد أقساط الإسكان الاجتماعى ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي، من استقبال الدفعة الأولى من الأقساط الربع سنوية لحاجزي مشروع سكن لكل المصريين 7، يوم 10 يونيو المقبل، ليكون ذلك آخر موعد بدون فرض غرامات.

وأوضح الصندوق أن الدفعة الأولى من الأقساط المستحقة لحاجزي المشروع قد غادرت تلقائيا، ويتم تحصيل الأقساط الربع سنوية لاحقاً وهي قابل لإعادة السداد المسبق. في حالة التأخير في سداد الدفعة الثانية أو الدفعتين المتتاليتين يتم فرض غرامة تأخير بنسبة 1.5% من قيمة القسط يتم فرضها كل شهر، لكن في حال عدم سداد دفعتين متتاليتين وعدم الالتزام حتى موعد الدفعة الثالثة يتم تقييم طلب التخصيص وتطبيق الشروط والأحكام المنظمة لهذا الشأن





