إسكندرية تطلق مزايدات علنية لاستغلال أربعة شواطئ ومرافق عامة بمبادرات استثمارية

محافظة الإسكندرية تعلن عن مزايدات علنية لعدد من الشواطئ والمرافق العامة، تشمل جلسات في أول أسبوع من يونيو 2026، مع تفاصيل التأمينات وكُرات الشروط، لتوفير فرص استثمارية شفافة وفق القانون رقم 182 لسنة 2018.

أعلنت إدارة الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية ، وتحديدًا إدارة التعاقدات، عن طرح مجموعة من المزايدات العلنية العامة التي تشمل أربعة شواطئ ومجموعة من المرافق العامة بالمحافظة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المحافظة لتفعيل الأصول العقارية وتوفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، مع الالتزام بالمعايير القانونية المنصوص عليها في قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته. وتحدد الجلسات المقررة لتقديم العطاءات وفق جدول زمني محدد، حيث يتم استلام الكُراس التي تتضمن الشروط والمواصفات من مقر الإدارة في الدور الثالث بمبنى ديوان عام الإسكندرية، وذلك خلال أيام العمل الرسمية وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجلسة.

تفاصيل المزايدات تشمل عدة عمليات استغلال لمواقع استراتيجية في أحياء مختلفة. ففي جلسة الأربعاء 3/6/2026، سيتم استغلال أماكن الانتظار في محيط مبنى مول زهران بسموحة بحي شرق بشروط تأمين مؤقت قدره 600 ألف جنيه وكُرت سعره 799 جنيه. أما في جلسة الخميس 4/6/2026 فستتضمن عمليتين لاستغلال شاطئ السلام وشاطئ بليس بحدود حي العجمي، حيث تبلغ قيمة التأمين المؤقت 250 ألف جنيه و750 ألف جنيه على التوالي، وتختلف كُرات الشروط بين 499 جنيه و999 جنيه.

ثم تأتي جلسة الاثنين 8/6/2026 لتشمل استغلال شاطئ البيطاش بحدود حي العجمي بتأمين مؤقت مليون جنيه وكُرت بمبلغ ألفين جنيه، وكذلك شاطئ الهانوفيل الاقتصادي بنفس الحي بصفقة تأمين 750 ألف جنيه وكُرت 999 جنيه. في جلسة الثلاثاء 9/6/2026، سيتاح للمستثمرين فرص استغلال ممر الميناء الشرقي وممر الجمرك في حي الجمرك، حيث تم تحديد قيمة التأمين المؤقت لكل منهما بـ 100 ألف جنيه وكُرات الشروط بـ 299 جنيه فقط.

يتم سداد التأمين المؤقت وفقًا للآليات الواردة في الكُراس، ويُسدد التأمين النهائي بحسب ما هو مبين في نفس الكُراس بعد قبول العطاء. يمكن للمهتمين الاطلاع على جميع كُراس الشروط والمواصفات عبر بوابة التعاقدات العامة دون أي تكلفة، مع ضرورة الالتزام بآخر موعد لتقديم العطاءات وهو الساعة الثانية عشرة ظهرًا في مقر الإدارة. تشكل هذه المزايدات خطوة هامة لتفعيل موارد الشواطئ العامة وتحفيز الأنشطة السياحية والاقتصادية في الإسكندرية، مع ضمان الشفافية والالتزام بالقواعد القانونية.

وتؤكد الإدارة أن جميع الإجراءات ستجرى وفق أحكام القانون واللوائح التنفيذية، بما يضمن حماية المصلحة العامة وتوفير فرص استثمارية عادلة لجميع الراغبين في المشاركة





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الإسكندرية المزايدات العامة استغلال الشواطئ العقارات العامة التعاقدات العامة

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