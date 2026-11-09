إسكندر جونين: صلاح يقود طرابزون سبور للسباق على لقب الدوري التركي

لاعب طرابزون سبور السابق إسكندر جونين يؤكد أن محمد صلاح جعل الفريق منافسًا حقيقيًا على اللقب بعد فوز الفريق على ألانيا سبور وتصدره الترتيب.

أعلن إسكندر جونين ، لاعب طرابزون سبور السابق، أن فريقه تحول إلى طرف رئيسي في معركة المنافسة على لقب الدوري التركي خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه النجم المصري محمد صلاح في تحقيق هذه الإنجازات. وقد جاءت تصريحات جونين مباشرة بعد فوز طرابزون سبور على ألانيا سبور بنتيجة هدفين دون مقابل، وذلك في إطار الجولة الحادية عشرة من منافسات المسابقة التي أقيمت مساء أمس الأحد.

صلاح يقود الهجوم ويحقق الانتصار

تولى محمد صلاح زمام الأمور الهجومية في هذه المباراة، حيث ساهم بشكل فعال في صياغة فرص التسجيل، ليثبت من جديد استعداده البدني والبدني العالي. وتسجل الهدف الثاني لفريقه، مما يرفع إجمالي أهدافه في الدوري التركي إلى تسعة أهداف، ليشغل بذلك الصدارة الثانية في قائمة هدافي البطولة خلف النجم الأول. وأكد جونين أن تحركات صلاح داخل منطقة الجزاء وقدراته التهديفية المتميزة جعلته العامل الأبرز الذي يعتمد عليه طرابزون سبور لإنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف.

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الموقف الاستراتيجي والتقدم في الترتيب

مع هذا الفوز الحاسم، ارتقى طرابزون سبور إلى صدارة المجموعة مؤقتًا في المركز الثاني بجدول الترتيب، محققًا رصيدًا من 25 نقطة. وقد قلص هذا النجاح الفارق النقطي بينه وبين فريق جالاتا سراي المتصدر للمجموعة، الذي أصبح الفارق بينهما الآن يقدر بأربع نقاط فقط. ويعتبر جونين أن هذه المعطيات الرقمية تجعل طرابزون سبور مرشحًا قويًا للتحدي المباشر على اللقب، خاصة مع استمرار تقديم الفريق لأداء متميز في المباريات الخارجية.

التحضير للمنتخب والمصير المقبل

في السياق المرتبط بالأداء الفردي، من المنتظر أن ينضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، المقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراتي مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. ويعد هذا التوقيت حاسمًا للنادي لاحتفاظه بخدمة نجمه، إذ يسعى طرابزون سبور لاستغلال هذا الحضور الجماهيري واللاعبين المتميزين لتثبيت مكانته في صدارة المنافسات. ويواصل محمد صلاح تألقه بقميص طرابزون، مما يرفع من شأن الفريق في السباق المحلي والدولي.

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تأثير الأداء على التوقعات المستقبلية

يؤكد إسكندر جونين أن جودة اللاعبين الموجودين في خط الهجوم، وقيادتهم للمباراة، هي ما يمنح الفريق الثقة في خوض غمار المنافسة حتى النهاية. ويأمل أن يستمر هذا التوافق بين العناصر الأساسية، خاصة مع اقتراب موعد الانطلاق للمنتخب، مما قد يخلق تحديًا في الحفاظ على الإيقاع القتالي. وتظل النقاط الأربع فارقًا يمكن تجاوزه في الجولات القادمة، إذا استمرت طرابزون سبور في تقديم مستويات مماثلة لمستوياتها الحالية.

التحدي القادم والفريق الأول

بعد مباراة أمس الأحد، ينصب التركيز الآن على استعدادات الفريق للمباريات القادمة، مع ضمان عدم تشتيت انتباه النجوم خلال فترة الانقطاع المؤقت للمنتخبات. ويحرص طرابزون سبور على تعزيز عضلاته الهجومية وسط وجود محمد صلاح، الذي يبدو أنه في أفضل حالاته الفنية. وتتجه الأنظار إلى الجولات المقبلة لرؤية كيف سيتعامل الفريق مع الضغوط في سباق العشب، مع استمرار جالاتا سراي في صدارة الترتيب كمرجع ثابت.