إسلام ساسو يكشف عن أسرار أعماله في دراما رمضان 2026.. وتعاونات فنية جديدة

الموزع الموسيقي إسلام ساسو يكشف تفاصيل مشاركاته في موسم دراما رمضان 2026، ويبرز أعماله في مسلسلات "علي كلاي" و "كلهم بيحبوا مودي" و "الست موناليزا". ويتحدث عن كواليس التعاون مع أحمد العوضي، ويرفض حصر نفسه في نوع موسيقي محدد، ويكشف عن مشاريعه الفنية القادمة.

تحدث الموزع الموسيقي البارز إسلام ساسو ، المعروف بلقب دي جي ساسو، عن مشاركاته الفنية المتميزة خلال موسم دراما رمضان لعام 2026، حيث بصم على عدد من الأعمال التي تركت أثرًا ملحوظًا في الساحة الفنية.

ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل علي كلاي، الذي يتصدر بطولته الفنان أحمد العوضي، والذي قدّم ساسو فيه أغنيات رحمة محسن. وخلال لقاء خاص ببرنامج سبوت لايت، الذي يُبث على قناة صدى البلد، كشف ساسو عن كواليس إبداع الأغنيات، حيث أكد أن أغنية درويلة تم تلحينها بشكل مفاجئ في الثامنة صباحًا، وذلك عقب الانتهاء من أغنية نبح الصوت، مما يبرز روح الابتكار والعفوية التي تحكم عمله.

ولم تقتصر مشاركاته على هذا العمل فحسب، بل امتدت لتشمل أغنيات ياسر جلال ومصطفى أبو سريع في مسلسل 'كلهم بيحبوا مودي'، بالإضافة إلى أغنية للفنانة مها فتوني في مسلسل 'الست موناليزا' من بطولة مي عمر.

وبخصوص الجانب المتعلق بمسلسل علي كلاي، عبر إسلام ساسو عن سعادته بتجربته الأولى مع الفنان أحمد العوضي، حيث أبدى إعجابه الشديد بشخصيته الرائعة، وتلقيه تعليقات إيجابية على الأغاني، مؤكدًا على نجاح العوضي في مسيرته الفنية، وعبر عن سعادته البالغة لتعاونه معه في أعمال رمضان لعامي 2025 و2026.

وأوضح ساسو أنه يشعر بفخر كبير بنجاح الأغنيات التي قدمها، واستمرار صدى نجاحها حتى بعد انقضاء فترة موسم رمضان، وهو ما يؤكد على جودة وقوة الأعمال المقدمة.

وفيما يتعلق بنوعية الموسيقى التي يقدمها، شدد على رفضه حصر نفسه في قوالب موسيقية محددة، مثل المهرجانات أو الموسيقى الشعبية، مؤكدًا على حبه للتنوع وتقديم كل ما هو جديد ومختلف.

وقد أشار إلى أن هذا التوجه قد خلق لدى الجمهور انطباعًا بأن أعماله تقتصر على المهرجانات فقط، نظرًا لارتباط اسمه بلقب دي جي ساسو.

وفي نهاية حديثه، كشف ساسو عن استراتيجيته الفنية الحديثة، حيث أوضح أنه أصبح يقلل من وضع بصمته الموسيقية المميزة بشكل كبير، بهدف الحفاظ على التميز والتفرد، خاصة وأن الجمهور قد أصبح على دراية تامة بأسلوبه الموسيقي الفريد.

وأكد على حرصه الدائم على التطوير والتغيير المستمر في موسيقاه، لتقديم تجارب صوتية مبتكرة.

ولم يخفِ إسلام ساسو حماسه بشأن أعماله القادمة، حيث أعلن عن تعاونه المثمر مع الفنانين محمود الليثي ورحمة محسن في مجموعة من الأغنيات الجديدة، بالإضافة إلى ألبوم خاص للفنان أوكا.

كما كشف عن تحضيره لأغنيات جديدة مع الفنان محمد رمضان، وأيضًا مع الفنان مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى مشاركات فنية مع عمر كمال وعبدالباسط حمودة، مما يبشر بموسم فني حافل بالإنجازات والنجاحات.

