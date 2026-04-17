إسلام ساسو: أغاني مسلسل علي كلاي بالصدفة وتركيزي على التجديد في أعمال رمضان 2026

الموزع الموسيقي إسلام ساسو يكشف تفاصيل أعماله في موسم رمضان 2026، بما في ذلك مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، وأغاني رحمة محسن، وياسر جلال، ومصطفى أبو سريع. ويتحدث عن كواليس العمل مع العوضي، ورغبته في تقديم فن متنوع وعدم حصر نفسه في نوع موسيقي واحد، مع التأكيد على التطوير المستمر في أعماله الفنية.

تحدث الموزع الموسيقي الشهير إسلام ساسو عن مشاريعه الفنية المتعددة التي سيشارك بها في موسم دراما رمضان لعام 2026، مؤكدًا على تنوع أعماله وغزارتها.

ومن أبرز هذه الأعمال هو مسلسل علي كلاي، الذي يؤدي بطولته الفنان أحمد العوضي، والذي أبدع ساسو في تلحين وتوزيع أغانيه. وفي لقائه ببرنامج سبوت لايت، الذي يُعرض على قناة صدى البلد، كشف ساسو عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول هذه الأعمال.

أوضح ساسو أنه قام بتنفيذ جميع أغاني الفنانة رحمة محسن في مسلسل علي كلاي، مشيرًا إلى أن أغنية درويلة جاءت بالصدفة في الثامنة صباحًا، بعد الانتهاء من أغنية نبح الصوت، مما يعكس عفوية الإبداع في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، شارك ساسو في تلحين وتوزيع أغاني لمسلسل آخر بعنوان كلهم بيحبوا مودي، والذي يضم نخبة من النجوم منهم ياسر جلال ومصطفى أبو سريع.

كما لم ينسَ ساسو دوره في مسلسل الست موناليزا لمي عمر، حيث قام بتوزيع أغنية الفنانة مها فتوني.

وبالحديث عن كواليس العمل مع أحمد العوضي في مسلسل علي كلاي، أعرب ساسو عن سعادته البالغة بتجربة العمل الأولى مع العوضي، واصفًا إياه بشخصية جميلة جدًا. وأكد أن تعليقات العوضي على الأغاني كانت دائمًا إيجابية ومليئة بالتشجيع، مما أضاف جوًا من الحماس والتقدير المتبادل. وأشار ساسو إلى النجاح الكبير الذي حققه العوضي في مسيرته الفنية، مبديًا سعادته البالغة بمشاركته في إثراء مسلسلاته بالأغاني خلال موسمي رمضان 2025 و 2026.

وأعرب عن فخره بالنجاح الكبير الذي حققته الأغاني التي قدمها، وأن استمرار نجاحها حتى بعد انتهاء الموسم الرمضاني يعكس مدى تأثيرها وقوة لحنها. وأضاف ساسو أنه لا يحب حصر نفسه في نوع موسيقي واحد، مثل المهرجانات أو الأغاني الشعبية، مؤكدًا على رغبته في تقديم كل الألوان الموسيقية.

ومع ذلك، أقر بأن هناك انطباعًا سائدًا لدى الجمهور بأن أعماله تقتصر على المهرجانات بسبب اسمه الفني 'دي جي ساسو'.

وفي ختام حديثه، أكد الموزع الموسيقي إسلام ساسو على أنه في الفترة الأخيرة عمد إلى تقليل وضع بصمته المميزة بشكل مبالغ فيه، وذلك بهدف خلق التميز وجعل أعماله دائمًا جديدة ومبتكرة. وأوضح أن الجمهور بات يعرف جيدًا أسلوبه الموسيقي، لذلك يسعى دائمًا إلى التطوير والتغيير في كل عمل جديد. وكشف ساسو عن قائمة بأعماله القادمة، والتي تشمل تعاونات مميزة مع فنانين كبار، حيث عمل مع محمود الليثي ورحمة محسن في أغنيات منفردة، بالإضافة إلى ألبوم كامل للفنان أوكا. كما يستعد لطرح أغاني جديدة مع الفنان محمد رمضان، والفنان مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى عمر كمال وعبدالباسط حمودة، مما يؤكد على حجم عطاء إسلام ساسو وتنوع مشاريعه الفنية القادمة





إسلام ساسو مسلسل علي كلاي أحمد العوضي رمضان 2026 موسيقى

