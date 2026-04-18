إسلام ضحية «عزيزة بنت إبليس» يعود لنقطة الصفر.. هل تتخلى عنه الأسرة الليبية بعد نتائج DNA السلبية؟

صدمة تضرب الأوساط المتابعة لقصة الشاب إسلام، الذي عُرف بـ "ضحية عزيزة بنت إبليس"، بعدما كشفت نتائج تحليل DNA عن عدم انتمائه للأسرة الليبية التي ادعى أنها عائلته البيولوجية بعد 43 عامًا من الاختطاف. تساؤلات حول مصداقية الشاب ودور الجهات المتابعة للقصة.

في تطور صادم هزّ الأوساط المتابعة لقصة الشاب إسلام ، الذي عُرف بـ "ضحية عزيزة بنت إبليس "، تبين أن السعادة التي غمرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعثوره على أسرته الليبية المزعومة بعد 43 عامًا من الاختطاف، سرعان ما تبددت لتتحول إلى صدمة كبيرة. فبعد أن شارك إسلام متابعيه على منصة تيك توك تفاصيل اكتشافه لعائلته الكبيرة التي تضم 20 شقيقًا، وبث مقاطع فيديو تجمعه بهم، معلنًا أن أصولهم تنحدر إلى ليبيا، فوجئ جمهوره بظهور مفاجأة من العيار الثقيل.

رامي الجبالي، أدمن صفحة "أطفال مفقودة" المتخصصة في البحث عن المفقودين والمخطتفين، كشف عبر صفحته على فيسبوك أن نتيجة تحليل الحمض النووي (DNA) الذي أجراه إسلام كانت سلبية. وأوضح الجبالي في منشور مفاجئ أن إسلام ليس ابنًا لأولئك الذين ادعى أنهم عائلته، بل هو "مش ابنهم ولا قريبهم"، محذرًا إياه من "تصحيح الأمر قبل أن يكبر الخطأ ويتحول إلى تزوير". لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فبعد ساعات قليلة، أكد الجبالي محاولاته للتواصل مع إسلام دون جدوى، وتواصله مع المعمل الذي أجرى التحليل، والذي أفاد بأنهم أبلغوا إسلام بالنتيجة السلبية وحاولوا التواصل معه عقب مشاهدة الفيديوهات التي بثها، إلا أنه لم يرد عليهم. وأشار الجبالي إلى احتمالية كذب إسلام على من يعتقد أنهم أهله، متسائلاً "لو كذبت عليهم مش هقولك غير الله يسامحك على اللعب بمشاعر الأسرة". أما إذا كان على علم هو ومن يعتقد أنهم أهله بالنتيجة، فالجبالي يصف ذلك بـ "تزوير واختلاط أنساب". بعد دقائق قليلة من منشور الجبالي، عاد ليؤكد أن إسلام تواصل معه، مدعيًا أنه لم يتمكن من قراءة التحاليل لأنها "بالإنجليزي"، وأنه كان "فاهم غلط". وفي ختام كلامه، تمنى الجبالي أن يجد إسلام أسرته الحقيقية، وأن تجد الأسرة ابنها. تترك هذه المستجدات تساؤلات كبيرة حول مصير إسلام، ومدى صدق ادعاءاته، وتأثير هذه المستجدات على الأسرة الليبية المزعومة، وما إذا كانت الأسرة الليبية ستتخلى عنه أم ستستمر في دعمها له رغم هذه النتائج. تبقى القصة مفتوحة على المزيد من التفاصيل، مع تزايد التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين إسلام وهذه الأسرة، ودور الجهات التي كانت تتابع قصته. إن قضية إسلام، التي بدأت كقصة مؤثرة عن لم الشمل بعد عقود من الفراق، انقلبت رأسًا على عقب لتصبح محور جدل وتساؤلات حول مصداقية المعلومات وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم القصص. فقد تحول تفاعل الجمهور من الفرحة والتعاطف إلى الصدمة والريبة، مما يبرز الحاجة الماسة للتحقق من الحقائق قبل إطلاق الأحكام ونشر المعلومات. قصة إسلام تعكس هشاشة بعض القصص المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن للأخبار المثيرة أن تجذب انتباه الملايين، لكن في الوقت ذاته، يمكن أن تتحول إلى مصدر للبلبلة والفوضى إذا لم تستند إلى حقائق دامغة. هذا السيناريو يضع علامات استفهام حول الجهات التي تدعي مساعدة المفقودين، ومدى المهنية والمسؤولية التي تتحلى بها في نقل المعلومات. كما يثير تساؤلات حول دوافع إسلام نفسه، هل كان يعلم بالحقيقة وسعى للتضليل، أم أنه كان بالفعل ضحية لسوء فهم أو معلومات خاطئة؟ هذا التساؤل يحمل في طياته أبعاداً أخلاقية واجتماعية عميقة، ويؤثر بشكل كبير على سمعة كل الأطراف المعنية، وعلى ثقة الجمهور في مثل هذه القضايا الإنسانية الحساسة. المساعي الحالية للتواصل مع إسلام والمعمل المعني تحمل أهمية بالغة لكشف الحقيقة كاملة، ووضع حد للتكهنات والشائعات التي تحيط بهذه القضية





بعد 43 عامًا من البحث.. "إسلام ضحية بنت إبليس" يستعيد هويته الحقيقية عبر اتصال دولي وتحاليل DNA
يكشف محمد ميلاد، المعروف إعلاميًا بـ"إسلام ضحية بنت إبليس"، عن التفاصيل المذهلة لعملية استعادته لهويته الحقيقية بعد 43 عامًا من الغموض. بدأت القصة باتصال هاتفي غير متوقع من رقم دولي، تلاه تأكيد التفاصيل عبر تحاليل الحمض النووي (DNA)، ليفتح هذا الباب مرحلة جديدة في حياته.

