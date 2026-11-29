الناقد الإسلامي محمد يصف فوز الزمالك على الأفريقي التونسي كبداية مهمة، ويناقش أزمة الأهلي ومسؤولية اللاعبين عن الوضع الراهن في دوري أبطال أفريقيا.

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن فوز نادي الزمالك على النادي الأفريقي التونسي يُشكل نقطة تحول إيجابية وخطوة حاسمة في مسيرته داخل دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، مشيرًا إلى أن هذه النتيجة مجسدة لإرادة الفريق في الصمود رغم التحديات.

إصرار الزمالك على الفوز رغم الأزمات المالية

أوضح إسلام محمد في تصريحاته أن حصول الزمالك على ثلاث نقاط مهمة يُعد إنجازًا استثنائيًا نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها النادي، والتي شملت غيابات لاعبين رئيسيين، وأزمة مستحقات مالية عميقة، بالإضافة إلى العجز عن قيد لاعبين جدد في السوق الانتقالي.

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وأضاف إسلام محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد الذي تقدمه روان أبو العينين وسارة مجدي على قناة صدى البلد، أن الزمالك قدم أداءً فنيًا جيدًا خلال الشوط الأول من المباراة، مما أعطاه زمام المبادرة والسيطرة على سير الأحداث.

وبينما نجح النادي الأفريقي في العودة بقوة للمباراة والتغلب على التفوق المصري خلال الشوط الثاني، أشاد إسلام محمد بالدور المحوري الذي قام به الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، الذي نجح في عزل اللاعبين عن الضغوطات المالية والتركيز الكامل على الأداء داخل الملعب.

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ولفت إسلام محمد الانتباه إلى أن الفريقين الزمالك وبيراميدز يمتلكان الإمكانات والقدرة الفنية والبدنية للذهاب بعيدًا في المنافسات الأفريقية، مؤكدًا أن بيراميدز يقدم مستويات قوية جدًا خلال الموسم الحالي، وهو ما تجسد في تحقيقه سلسلة من الانتصارات المتتالية.

تحليل أداء بيراميدز ودور موكوينا التكتيكي

أثنى إسلام محمد بشكل خاص على عمل المدير الفني للفريق المصري بيراميدز، مدرب موكوينا، مشيدًا بالخطط التكتيكية القوية التي يطبقها مع اللاعبين، والاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي يمتلكها squad الفريق في البطولة القارية.

وأكد إسلام محمد أن الجمع بين خبرة الجهاز الفني والموهبة الفردية للاعبين في كلا الفريقين يجعلهما مرشحين قويين للتصدر والمنافسة الشديدة على المراكز المتقدمة في المجموعة، مما يرفع من سقف التوقعات الجماهيرية.

مساءلة الأهلي عن الأزمة وتحليل هوية الفريق

فيما يتعلق بالأزمة المستمرة التي تعاني منها صفوف النادي الأهلي، شدد إسلام محمد على أن اللاعبين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية، مقدّرًا هذه المسؤولية بنسبة تتراوح بين 50 و60% من جملة أوضاع الفريق الحالية.

وأوضح إسلام محمد أن الأزمة التي تمر بها القلعة الحمراء لا تعود بالأساس إلى المدير الفني وحده، بل ترتبط بشكل جذري بغياب شخصية قوية للفريق وهويته الواضحة داخل الملعب، مما يجعل الأداء يتذبذب بين التميز والضعف بشكل ملحوظ.

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وتوقع إسلام محمد أن يحتاج الأهلي إلى تدابير هيكلية عاجلة، من أبرزها تعيين مدير رياضي يمتلك شخصية قوية وقادرة على بناء كادر فني متناسق، قبل الشروع في التعاقد مع مدير فني جديد لتوجيه الفريق نحو الاستقرار.

مساعي الأهلي لاستبدال coaching والعودة للهيبة

كشف إسلام محمد عن وجود اتصال هاتفي مفتوح مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لبحث إمكانية عودته لتدريب الفريق مرة أخرى في ظل الحاجة الملحة لتغيير الأجواء الفنية.

وذكر إسلام محمد أن هناك أسماء أخرى مطروحة للنقاش في الساحة، بينها مدربان ألمانيان وخبرة برتغالية، في محاولة لاستعادة التوازن، مشيرًا إلى أن استمرار سامي قمصان في منصبه مرتبط بشكل مباشر بتحسن الأداء الظاهري والنتائج الميدانية للنادي.

وأضاف إسلام محمد أن كل الخيارات المطروحة تعتمد بشكل أساسي على القدرة الفورية على تحسين النتائج وتجاوز الأزمات الحالية، مع التركيز على إعادة الهوية الرياضية للفريق التي فقدتها في المنافسات الأخيرة.