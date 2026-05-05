إسلام جمال يكشف أسرار العمل الرياضي في الخارج والفروق بين مصر والعالم

حديث مفصل للدكتور إسلام جمال عن تجربته في العمل الرياضي بأمريكا وإنجلترا، والفروقات في الاحترافية، بالإضافة إلى أخبار عن منتخب مصر وزمالك وإنبي.

تحدث الدكتور إسلام جمال ، الأستاذ بجامعة تكساس كوربوس كريستي في مجال علوم ال رياضة ، عن تجربته الغنية في العمل الرياضي خارج حدود مصر، مسلطًا الضوء على الفروقات الجوهرية في أساليب التعامل الاحترافي في مجال كرة القدم بين مصر والعالم.

وأكد جمال على أهمية التركيز على الجانب العلمي في العمل الرياضي، وهو ما يفتقر إليه العمل في مصر إلى حد كبير. كما تناول حديثًا عن موقف نادي بيراميدز من استقالته، وكيف تفهم النادي وضعه الدراسي وأعطاه إجازة مفتوحة لإكمال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن العمل في الخارج يعتمد بشكل كبير على الكفاءة العلمية بغض النظر عن الجنسية، وهو ما يختلف عن الوضع في مصر حيث يفضل البعض التعامل مع الخبراء الأجانب.

وفي سياق الأحداث الرياضية، يستعد فريق زمالك 2005 لخوض مباراة ودية غدًا ضد منتخب مصر مواليد 2009، وهي فرصة جيدة للاعبين لإثبات قدراتهم. كما تم تأكيد انضمام اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، المحترف في صفوف نادي برشلونة الإسباني، إلى صفوف منتخب مصر، وهو ما يمثل إضافة قوية للفريق. من جهة أخرى، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود مفاجآت في قائمة منتخب مصر المقبلة التي ستواجه منتخب روسيا، بما في ذلك استبعاد حارس مرمى.

وأوضح أحمد سمير، مدرب فريق إنبي، أن النادي يركز بشكل كبير على اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، وأن لديهم مجموعة من اللاعبين الواعدين الذين يمكنهم تمثيل منتخب مصر في المستقبل. وعاد الدكتور إسلام جمال للحديث عن اللاعبين المصريين، مؤكدًا أن العديد منهم تواصلوا معه للاستعداد لكأس العالم 2026، وأشاد بشكل خاص بإمام عاشور، مؤكدًا أنه يمثل إضافة كبيرة لمنتخب مصر، وأنه على تواصل دائم معه.

كما أثنى على حسام عبد المجيد، مشيرًا إلى أنه يمتلك عقلية احترافية عالية، وهو ما يساعده على التطور والنجاح في مسيرته الكروية. وأضاف جمال أن الأندية المصرية يجب أن تثق في الكفاءات المصرية أكثر من الأجنبية، وأن تستثمر في تطوير المعد البدني للاعبين المصريين، وهو ما سيساهم في رفع مستوى كرة القدم المصرية بشكل عام.

وأكد على أن العمل الرياضي في الخارج يختلف تمامًا عن العمل في مصر، حيث يتم التركيز على التخطيط العلمي والتطوير المستمر، وهو ما يفتقر إليه العمل في مصر. وشدد على أهمية الاستفادة من الخبرات الأجنبية، ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل مدروس وموجه، وليس بشكل عشوائي. وأوضح أن اللاعبين المصريين لديهم إمكانيات كبيرة، ولكنهم يحتاجون إلى الدعم والتشجيع، وإلى توفير البيئة المناسبة لهم للتطور والنجاح.

وأشار إلى أن كأس العالم 2026 فرصة كبيرة للمنتخب المصري لإثبات قدراته وتحقيق إنجازات كبيرة، وأن اللاعبين يجب أن يستعدوا لهذه البطولة بشكل جيد. وأكد على أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين يمكنهم تحقيق الفوز في أي مباراة، وأنهم قادرون على المنافسة بقوة في كأس العالم.

وفي الختام، أعرب الدكتور إسلام جمال عن تفاؤله بمستقبل كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي تدعو إلى التفاؤل، وأن مصر لديها القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة في مجال كرة القدم





