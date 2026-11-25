نقيب المأذونين الإسلامي يحذر من تدخل الأطراف الخارجية والأبناء في الخلافات الزوجية، مؤكداً أن العناد يؤدي لتفجر الأزمة ويهدد استقرار الأسرة.

حذر الشيخ إسلام عامر ، نقيب المأذونين الشرعيين، من التداعيات الخطيرة لتدخل الأطراف الخارجية في الخلافات الزوجية، مؤكداً أن دخول أشخاص من خارج العلاقة الزوجية قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الحرجة بين الزوجين.

وأكد إسلام عامر خلال مشاركته في حوار بقناة سي بي سي، أن السماح لأي طرف ثالث بالتدخل في الشؤن الخاصة بين الزوج وزوجته يعد أمراً غير مقبول، لافتاً إلى أن هذه التدخلات قد تتسبب في انفصال الزوجين بشكل حتمي.

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مخاطر عداوة الأهل والأصدقاء

أكد نقيب المأذونين أن المشكلات الزوجية قد تبدأ بأسباب بسيطة للغاية، لكنها تتفاقم بشكل كبير مع العناد وتصاعد الخلافات الحادة، حتى تصل إلى مرحلة يصعب فيها جداً احتواء الأزمة المتصاعدة.

وأشار إسلام عامر إلى ضرورة إبعاد الأشخاص الذين يؤججون الخلافات ويدفعون أحد الزوجين نحو الطلاق، مستشهداً بتدخل بعض الصديقات أو الأقارب الذين يشجعون الزوجة على الانفصال بشكل مستمر.

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أهمية حكم من أهل الزوجين

لفت إسلام عامر إلى أهمية تدخل حكم من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة عند الحاجة للإصلاح بين الطرفين، وفقاً لما تقتضيه طبيعة الخلاف القائم بين الأزواج.

وأكد أنه لا يُستحب إطلاقاً دخول الأبناء، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، في الخلافات بين الأب والأم، مطالباً الزوجين بإبعاد الآخرين تماماً عن مشكلاتهما الخاصة.

الجلوس لمناقشة أسباب الخلاف

شدد إسلام عامر على ضرورة أن يجلس الزوجان معاً لمناقشة أسباب الخلاف والعمل الجاد على حلها بعيداً عن تدخلات المحيطين بهم من الأفراد.

وأوضح نقيب المأذونين أن مثل هذه التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد المشكلات بدلاً من المساعدة الفعالة في حلها، مما يهدد استقرار الأسرة بشكل مباشر.

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وشدد إسلام عامر في ختام حديثه على ضرورة عدم السماح لأي طرف بالتدخل في الخلافات الخاصة بين الزوج وزوجته، حفاظاً على تماسك الأسرة.