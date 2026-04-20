إسلام آباد تعزز إجراءاتها الأمنية لاستضافة مفاوضات إقليمية وسط ترقب دولي

استكمال الاستعدادات الأمنية في إسلام آباد لاستضافة جولة مفاوضات دبلوماسية، بالتزامن مع تحركات سياسية دولية لخفض التوتر في المنطقة.

في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالتطورات ال دبلوماسية في جنوب آسيا، أعلنت وزارة الداخلية ال باكستان ية عن استكمال كافة الاستعدادات الأمنية واللوجستية اللازمة لاستقبال جولة المفاوضات الثانية المرتقبة في العاصمة إسلام آباد . وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن الإجراءات الأمنية قد وُضعت بدقة متناهية لضمان حماية الوفود الأجنبية المشاركة، وذلك في إطار جهود الحكومة ال باكستان ية لتوفير بيئة مستقرة للحوار.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء جمع وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، بالسفير الإيراني لدى إسلام آباد، الدكتور رضا أميري مقدم، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالترتيبات الفنية والسياسية لهذا الحدث. وخلال اللقاء، أثنى السفير الإيراني على الدور البناء الذي تلعبه باكستان كوسيط إقليمي لخفض حدة التوترات، مؤكداً على تقدير بلاده لموقف إسلام آباد الرامي إلى تقريب وجهات النظر. من جانبه، شدد وزير الداخلية الباكستاني على أهمية اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية باعتبارها المسار الوحيد لتحقيق استقرار مستدام في المنطقة، مشيراً إلى أن العلاقات الأخوية التاريخية بين الدولتين تشكل قاعدة صلبة للتعاون، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة، معرباً عن أمله في أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن حلول واقعية للنزاعات الراهنة عبر طاولة المفاوضات. وعلى الصعيد الميداني، شهدت العاصمة إسلام آباد حالة من الاستنفار الأمني، حيث بادرت الشرطة بإغلاق عدد من الطرق السريعة الحيوية أمام وسائل النقل العام، كإجراء احترازي وقائي قبيل انطلاق المحادثات المحتملة بين أطراف دولية وإقليمية. ووفقاً لتقارير صحفية صادرة عن صحيفة داون الباكستانية، فإن الإغلاقات شملت المحاور الرئيسية القادمة من مدن لاهور وبيشاور وفيصل آباد، في حين تم استثناء المسافرين عبر سياراتهم الخاصة من هذه القرارات. وأوضحت إدارة مدينة لاهور أن هذا الإغلاق المؤقت يهدف إلى تعزيز الطوق الأمني حول العاصمة وضمان انسيابية حركة الوفود دون أي عوائق، في ظل حالة من الغموض تكتنف تفاصيل المباحثات، خاصة بعد تأكيد طهران الرسمي بأنها لا تمتلك في الوقت الراهن أجندة محددة لأي مفاوضات سياسية مباشرة. وتأتي هذه التحركات وسط سياق إقليمي ودولي معقد، حيث يتابع المجتمع الدولي بقلق هذه المساعي، متطلعاً إلى نتائج ملموسة تسهم في تهدئة الأجواء المتوترة. وفي سياق منفصل، لا تزال الساحة الدولية تشهد تحركات أخرى، حيث يسعى المستشار الألماني لتعزيز علاقات بلاده التجارية مع البرازيل، بينما يواصل خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث والإنقاذ المكثفة عن ستة من أفراد طاقم سفينة الشحن ماريانا الذين فقدوا في ظروف غامضة، مما يضع أجهزة الطوارئ الدولية في حالة تأهب قصوى لمواجهة هذه الحوادث المتزامنة





