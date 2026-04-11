إسماعيل عمر جيله يفوز بولاية سادسة في انتخابات جيبوتي

أعيد انتخاب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة، في انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا. يواجه جيله تحديات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للبلاد.

أعلنت وسائل الإعلام عن إعادة انتخاب الرئيس ال جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة في ال انتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرًا. شهدت ال انتخابات إقبالًا ضعيفًا من الناخبين، حيث انطلق التصويت يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026. أشارت التوقعات إلى فوز الرئيس جيله بولاية جديدة، وذلك بعد ساعات قليلة من فتح مراكز الاقتراع. لوحظت مشاركة محدودة في العاصمة، مع تأخر في افتتاح بعض المراكز الانتخابية، بينما استقبلت لجان أخرى عددًا قليلًا من الناخبين.

يذكر أن جيله واجه منافسًا وحيدًا هو محمد فرح سماتر، الذي يفتقر إلى قاعدة شعبية واسعة ولا يتمتع بتمثيل برلماني. هذا ما ذكرته إذاعة مونت كارلو الفرنسية في تقاريرها. \تولى جيله منصب الرئاسة في جيبوتي منذ عام 1999، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي للبلاد في منطقة القرن الأفريقي. تطل جيبوتي على مضيق باب المندب الحيوي للتجارة العالمية، كما تستضيف قواعد عسكرية لقوى دولية كبرى، مما عزز من أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية. يعتمد اقتصاد جيبوتي بشكل كبير على قطاع الموانئ، الذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر المنفذ البحري الرئيسي لإثيوبيا. تتأثر الانتخابات الجيبوتية بالأحداث الإقليمية والدولية، وتلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن جيبوتي تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. \في سياق متصل، هناك تطورات أخرى تشير إلى أهمية الأحداث السياسية في المنطقة. فقد حددت حكومة غينيا مواعيد الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية والبلدية. وفي سياق آخر، اتهم نائب الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بالتدخل في انتخابات المجر، مجددًا دعمه لرئيس الوزراء المجري أوربان. بالإضافة إلى ذلك، صرح قيادي في حركة فتح بأن الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية قد تؤدي إلى تصعيد السياسات الاستيطانية. هذه التطورات تعكس التحديات السياسية التي تواجهها العديد من الدول، وتبرز أهمية الانتخابات في تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي. الانتخابات في جيبوتي، على الرغم من المشاركة المحدودة، تعكس استمرارًا للنظام السياسي القائم، وتسلط الضوء على دور البلاد في المنطقة وتأثير العوامل الخارجية على سياستها الداخلية. يواصل جيله حكمه، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وعلاقات بلاده الدولية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية والازدهار





