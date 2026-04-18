إشادة بلاعب الزمالك بيزيرا.. والق ανεπαρκής يخوض تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز

الإعلامي أمير هشام يشيد بأداء لاعب الزمالك خوان بيزيرا، مع تسليط الضوء على أرقامه المميزة هذا الموسم. يتناول الخبر تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على شباب بلوزداد، واستئناف الفريق لتدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

أثنى الإعلامي الرياضي المعروف، أمير هشام ، على الأداء المتميز الذي قدمه لاعب نادي الزمالك ، خوان كارلوس بيزيرا، خلال منافسات الموسم الحالي، مؤكدًا على الدور المحوري الذي لعبه في بلوغ الفريق لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وأعرب هشام عن تقديره لجهود اللاعب عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، حيث سلط الضوء على الأرقام والإحصائيات التي تعكس مساهمة بيزيرا الفعالة مع القلعة البيضاء.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي، فقد شارك بيزيرا في 35 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة، مما يجعله أحد أبرز نجوم الفريق وأكثرهم تأثيرًا.

تأتي هذه الإشادة في أعقاب النجاح اللافت الذي حققه نادي الزمالك بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة إجمالية 1-0.

ففي لقاء الذهاب الذي أقيم في الجزائر، حقق الزمالك فوزًا ثمينًا بهدف نظيف، بينما انتهى لقاء الإياب الذي جرى بالقاهرة بالتعادل السلبي، وهو ما كان كافيًا لضمان عبور الزمالك إلى المحطة الأخيرة من البطولة القارية.

شهدت المباراة النهائية في القاهرة، كما هو متوقع، تقلبات وسيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، إلا أن الفرص الخطيرة على المرمى كانت قليلة.

برز من بين تلك الفرص هدف ألغاه حكم اللقاء في الدقيقة 26 للاعب الزمالك عدي الدباغ بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

كما أجرى الفريق الجزائري محاولة تهديفية خطيرة في الدقيقة 45، كاد أن يستغلها لتحقيق التقدم، ولكن تألق الحارس المهدي سليمان حال دون ذلك.

ويأتي هذا التأهل ليؤكد على الروح القتالية والعزيمة التي يتمتع بها لاعبو الزمالك، ورغبتهم الجامحة في تحقيق الألقاب وإسعاد جماهيرهم الوفية.

وقد شهدت الأجواء احتفالات صاخبة من قبل جماهير الزمالك فور انتهاء المباراة، حيث خرجت في مسيرات لتعبير عن فرحتها الغامرة بالوصول إلى نهائي الكونفدرالية.

كما استأنف الفريق تدريباته مبكرًا استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز، في ظل سعي الجهاز الفني للحفاظ على الزخم الإيجابي للاعبين.

ويعكس هذا الأداء والنتائج الإيجابية، استراتيجية ناجحة للإدارة الفنية للفريق، والتي ترتكز على استغلال قدرات اللاعبين الفردية والجماعية، وتقديم كرة قدم ممتعة وفعالة.

كما أن هناك ترقبًا كبيرًا لمواجهة نهائي كأس مصر لكرة السلة، والتي ستجمع الزمالك بفريق المصرية للاتصالات، في ظل سعي الزمالك لتعزيز هيمنته على مختلف الألعاب الرياضية.

وفي سياق آخر، تشهد ملاعب أوروبا منافسات قوية، حيث يتصادم فريق أتلتيكو مدريد مع طموحات ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا، في مواجهة مرتقبة على لقب البطولة





