إشادة بالفنان عمرو دياب.. وأخبار فنية وسياسية واقتصادية متنوعة

تتضمن المقالة إشادة بالفنان عمرو دياب، مع تسليط الضوء على نجاحه المستمر ونصائحه. كما تتناول المقالة أخبارًا فنية أخرى، بما في ذلك أخبار عن أكرم السعدني وأحمد سعد وكندة علوش. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض المقالة أخبارًا سياسية واقتصادية، مثل تصريحات طارق فهمي حول السلام وأسعار الذهب، بالإضافة إلى الأحداث الجارية في غزة.

أعرب الفنان، معبراً عن إعجابه الشديد بالفنان عمرو دياب ، مؤكداً أنه وقع في غرامه من الجانب الإنساني قبل الفني. وقد وصف مصر بالمحظوظة لوجود دياب في المشهد الفني. وذكر أنه لم يكن من معجبي دياب في البداية، بل كان يرى الأمر من وجهة نظر محايدة، في حين كان أصدقاؤه من أشد المعجبين، يقتنون الألبومات والملصقات. لكن تجربته في العمل معه غيرت نظرته بشكل جذري. وقد أشار إلى أن قصة نجاح دياب فريدة من نوعها في تاريخ الفن. كما كشف عن نصيحة قيمة تلقاها من عمرو دياب وهي: 'اعمل فنًا جيدًا وارمه للناس..

وده معناه وزع فنك على قدر استطاعتك'.\في سياق متصل، أشاد الفنان بقدرة عمرو دياب على البقاء في القمة وتحقيق النجاح المستمر على مر العقود، بينما اختفى فنانون آخرون حققوا نجاحًا مؤقتًا. ونقل عن دياب قوله: 'قالوا له زمان أنت هتنتهي، لكن في النهاية هم اللي انتهوا وهو استمر.. وده هو عمرو دياب'. في أخبار أخرى، كشف الفنان أكرم السعدني عن كواليس نادرة تتعلق بالزعيم عادل إمام. كما شهدت الساحة الفنية والرياضية أخبارًا أخرى، حيث رفع الفنان أحمد سعد العلم الفلسطيني في حفل توزيع جوائز دير جيست بعد فوزه بجائزتي أفضل مطرب وأفضل ألبوم. من جانبها، عبرت الفنانة كندة علوش عن امتنانها لمصر على احتضانها لها طوال 15 عامًا. وعلى الصعيد السياسي، صرح طارق فهمي بأن مصر حريصة على استمرار معاهدة السلام، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لكافة السيناريوهات.\في سياق آخر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في مصر، حيث تم الإعلان عن أسعار اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 بعد الارتفاع الأخير. وعلى الصعيد الرياضي، يقود اللاعب المصري محمد صلاح هجوم فريق ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي. وفي تطورات أخرى، نشرت حركة حماس صورة للرهائن الإسرائيليين وعقبت عليها بالقول: 'صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة'. هذه الأحداث المتنوعة تعكس المشهد العام في مجالات الفن، الرياضة، السياسة، والاقتصاد، بالإضافة إلى الأحداث الجارية في المنطقة





