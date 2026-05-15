إشادات واسعة بجودة خدمات بعثة حج القرعة المصرية وتيسيرات استثنائية لضيوف الرحمن بمكة المكرمة

رصد لآراء ومشاعر حجاج بعثة القرعة المصرية في مكة المكرمة، حيث أشادوا بمستوى السكن والخدمات اللوجستية والرعاية الطبية والدينية المقدمة لهم، مع توجيه الشكر للقيادة المصرية على الاهتمام ببسطاء الحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، وفي ظل مشاعر تملؤها الفرحة الغامرة بزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج لهذا العام، أعرب حجاج بعثة القرعة المصرية عن سعادتهم البالغة وبالغ تقديرهم لحزمة الخدمات والتيسيرات الاستثنائية التي تم توفيرها لهم منذ لحظة انطلاقهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وقد تزامنت هذه الإشادات مع تواجد الحجاج في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، حيث استقرت إقامتهم في فنادق راقية ومتميزة تقع في شارعي أجياد وإبراهيم الخليل، وهي مواقع استراتيجية تتيح للحجاج سهولة الوصول إلى الكعبة المشرفة في أسرع وقت ممكن. وقد وجه الحجاج رسائل شكر وامتنان عميقة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لحجاج القرعة، وهم في الغالب من البسطاء، يعكس رؤية القيادة السياسية في جعل هذه الفئة على رأس أولويات الدولة المصرية، مما يجسد مبدأ العدالة والاهتمام بكافة شرائح المجتمع في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وعلى صعيد التفاصيل التنظيمية، فقد أشاد الحجاج بالدقة المتناهية في إدارة كافة الإجراءات اللوجستية، والتي بدأت منذ لحظة الاستقبال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث وجد الحجاج تنظيماً محكماً في عمليات النقل والتوجيه. وقد تم نقلهم عبر حافلات حديثة ومريحة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، مع تنفيذ آلية مبتكرة لإنهاء إجراءات التسكين داخل الحافلات قبل الوصول إلى الفنادق، حيث تسلم كل حاج رقم غرفته وبطاقة نسك الذكية وكارت الوجبات الجافة، مما ساهم في القضاء على التكدس وتوفير الوقت والجهد.

وفي هذا السياق، ذكرت إحدى الحاجات أن مخاوفها الأولية من بُعد السكن عن الحرم تبددت تماماً بمجرد وصولها، حيث اكتشفت أن أبعد فندق تابع للبعثة لا يبعد عن الحرم المكي سوى سبع دقائق سيراً على الأقدام، وهو ما وفر راحة كبيرة خاصة لمن يعانون من مشاكل صحية أو صعوبات في الحركة مثل خشونة الركبة، مما أتاح لهم أداء الصلوات الخمس في رحاب البيت العتيق بكل يسر وسهولة، على عكس بعض البعثات الأخرى التي تقع فنادقها خارج المنطقة المركزية.

ولم تقتصر التيسيرات على السكن والنقل فحسب، بل امتدت لتشمل رعاية خاصة جداً بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تخصيص الأدوار الأولى في الفنادق لتسكينهم لضمان سهولة حركتهم، بالإضافة إلى توفير مقاعد متحركة مجانية لنقلهم إلى الحرم المكي الشريف، مما أضفى لمسة من الإنسانية والرحمة على إدارة البعثة. كما أكد الحجاج أن مسؤولي البعثة يعملون على مدار الساعة بروح الأبناء تجاه آبائهم، موفرين كافة الاحتياجات الأساسية داخل الغرف من ثلاجات وغلايات كهربائية، مع ضمان تقديم وجبات غذائية متكاملة.

وإلى جانب الرعاية المادية، أولت البعثة اهتماماً كبيراً بالجانب الصحي والديني، حيث تم توفير عيادات طبية مجهزة داخل فنادق الإقامة لتقديم الرعاية الفورية والتدخلات الصحية اللازمة، بالتوازي مع تفعيل منظومة الوعظ الديني من خلال ندوات يومية يقدمها نخبة من الواعظين والواعظات لشرح مناسك الحج بدقة والإجابة على تساؤلات الحجاج، مما ساعدهم على أداء شعائرهم على أكمل وجه وبطمأنينة تامة، ليؤكد الجميع في النهاية أن تجربة حج القرعة هذا العام كانت نموذجاً يحتذى به في التنظيم والرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن





