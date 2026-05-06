إشادات برلمانية واسعة بجهود وزير الصحة في تطوير المنظومة الطبية وتعزيز التواصل مع النواب

تناول التقرير إشادة النائب حاتم عبد العزيز بجهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في تفعيل التواصل مع أعضاء البرلمان والتقدم الملحوظ في الخدمات الصحية بدعم من القيادة السياسية.

شهدت الأوساط البرلمانية في الآونة الأخيرة موجة من الإشادات الواسعة بالنهج الذي يتبعه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في إدارة ملف الرعاية الصحية في مصر وتعزيز جسور التواصل مع ممثلي الشعب.

وقد جاء ذلك في تصريحات أدلى بها النائب حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية والذي أكد من خلال بيان رسمي أن وزير الصحة يعتبر من أكثر الوزراء حرصا على فتح أبوابه والالتقاء بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل دوري ومنتظم. وأشار النائب إلى أن هذا النهج ليس مجرد إجراء بروتوكولي بل هو سعي حثيث وجاد لحل المشكلات المزمنة التي تواجه المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية مما يساهم في تسريع وتيرة الإنجازات وتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.

وقد لفت النائب حاتم عبد العزيز الانتباه إلى أن اللقاء الأسبوعي الذي يعقده وزير الصحة مع النواب يشهد إقبالا كثيفا جدا يعكس مدى ثقة البرلمانيين في جدية الوزير واستجابته للمطالب. وأوضح أن هذا الحضور الغفير دفع الوزير إلى نقل الاجتماع من قاعة الاجتماعات المحدودة إلى القاعة الكبرى بالدور الأرضي بمقر الوزارة لاستيعاب كافة الحاضرين وضمان سير النقاشات بشكل فعال.

ورغم أن هذا التغيير المفاجئ قد سبب حالة من الارتباك أو الغضب المؤقت بين بعض النواب إلا أن النائب شدد على ضرورة عدم إغفال القيمة الحقيقية لهذا الحرص الوزاري على التواصل المباشر والشفاف وهو أمر يعكس رغبة الوزارة في تحقيق أقصى درجات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل المصلحة العامة. وفي سياق متصل أكد النائب أن هناك تقدما ملحوظا وملموسا في المنظومة الصحية المصرية خلال فترة تولي الدكتور خالد عبد الغفار المسؤولية حيث شهدت هذه الفترة تطويرا شاملا في العديد من القطاعات الطبية.

وأرجع النائب هذا النجاح إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع ملف الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية. كما أشاد بالدور الحيوي الذي لعبه المجتمع المدني من خلال تفعيل المسؤولية الوطنية والمساهمة الفعالة في دعم المبادرات الصحية والطبية مما خلق حالة من التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع لضمان وصول الخدمة الصحية لكل مواطن بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو مستواه الاجتماعي.

وأضاف النائب في حديثه أن التعامل مع وزير الصحة يتسم بالرقي والاحترام المتبادل مما يمنح النواب شعورا بالارتياح التام والقدرة على طرح المشكلات بصراحة وشفافية دون حواجز. إن هذا النموذج من الإدارة يثبت أن التعاون المثمر بين الوزارات والبرلمان هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهات المستمرة في تحسين البنية التحتية للمستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة وتدريب الكوادر البشرية إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية في بناء مجتمع صحي قادر على الإنتاج والعمل. إن تضافر الجهود بين وزارة الصحة ومجلس النواب يمثل صمام أمان لضمان تنفيذ السياسات الصحية بدقة وكفاءة عالية تلبي تطلعات الشعب المصري في حياة كريمة ورعاية صحية لائقة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الصحة مجلس النواب خالد عبد الغفار المنظومة الصحية الرعاية الطبية

United States Latest News, United States Headlines