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إشتعال حريق في أشجار شارع الجمهورية بسوهاج تم إخماده بسرعة دون إصابات

أمن وسلامة News

إشتعال حريق في أشجار شارع الجمهورية بسوهاج تم إخماده بسرعة دون إصابات
حريقشارع الجمهوريةسوهاج
📆6/8/2026 9:34 PM
📰ElBaladOfficial
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اندلع حريق في مجموعة من الأشجار على جانب شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثاني سوهاج، وتدخلت فرق الحماية المدنية بسرعة لاحتواء النيران وضمان سلامة المارة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

شهد شارع الجمهوري في دائرة قسم شرطة ثاني سوهاج حدثًا طارئًا منذ دقائق قليلة عندما اندلع حريق في مجموعة من الأشجار التي تصطف على جانب الطريق.

تسببت النيران في إثارة حالة من القلق بين المارة والسائقين الذين توقفوا ليتفقدوا المشهد، ما استدعى تدخل سريع من قبل قوات الحماية المدنية وإنقاذ الحريق. فور تلقي البلاغ، تحركت سيارات الإطفاء مدعومة بشرائط أمان لتأمين الموقع، وتم توجيه حركة المرور لتسهيل عمل الفرق الإطفائية وتجنب أي ازدحام قد يعوق عمليات الإخماد. بعد وصول الفرق، بدأ الفِرَق في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت من الأشجار الجافة والحشائش المحيطة، مع تنفيذ إجراءات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد النار.

نجحت الفرق في إخماد الحريق خلال وقت قصير، مما منع انتشار النيران إلى المباني السكنية والمتاجر القريبة، ولم تُسجَّل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية نتيجة لهذا الحادث

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حريق شارع الجمهورية سوهاج حماية مدنية سلامة المارة

 

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