إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسيوط

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق منفلوط الزاعي بمحافظة أسيوط، نتيجة اصطدام السيارة بدراجة نارية. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجري الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات.

أُصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق منفلوط الزاعي بمحافظة أسيوط . ووقع ال حادث نتيجة اصطدام ال ميكروباص بدراجة نارية، مما أدى إلى إصابة الركاب ونقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم. انتقلت على الفور قوات الأمن وقوات الحماية المدنية ورجال الشرطة وهيئة الإسعاف والجهات التنفيذية إلى موقع ال حادث للتعامل مع الموقف وتوفير الإغاثة اللازمة للمصابين.

وقد تم تحديد أسماء المصابين، وهم: إسماعيل سعد مصطفى (40 عاماً)، محمد حسن خالد (27 عاماً)، مصطفى محمد مصطفى (42 عاماً)، حماده سالم محمد (51 عاماً)، ومحمد علي محمد خالد (30 عاماً). وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى تقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وتقديمهم العلاج اللازم. ولقد تم التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة لتجنب مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تتسبب في إصابات وخسائر في الأرواح. ويعمل المسؤولون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث المرورية.





ElwatanNews / 🏆 23. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين