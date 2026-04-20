إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بمدينة الغردقة

اندلع حريق في شقة سكنية بمنطقة شارع المدارس في الغردقة مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بحروق واختناق، وتدخلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل تضرر الوحدات المجاورة.

شهدت مدينة الغردقة التابعة ل محافظة البحر الأحمر حادثاً مروعاً تمثل في اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة في شارع المدارس، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح واختناقات متفاوتة الخطورة. وفور تلقي غرفة العمليات المركزية ب محافظة البحر الأحمر بلاغاً عاجلاً يفيد بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من إحدى الوحدات السكنية الواقعة في الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية، تحركت الأجهزة المعنية على الفور لموقع الحادث.

وقد دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء مجهزتين بأحدث المعدات للسيطرة على النيران التي كادت أن تلتهم الوحدات المجاورة وتتسبب في كارثة إنسانية أكبر، حيث نجحت الجهود البطولية لرجال الإطفاء في محاصرة النيران وإخمادها تماماً قبل وصولها إلى باقي طوابق العقار أو العقارات المجاورة. من جانبها، سارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين، حيث تبين أن الحادث تسبب في إصابة خمسة مواطنين بإصابات تراوحت بين حروق جسدية واختناقات نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة. وقد تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم نظراً لإصابته بحروق في اليدين تتطلب رعاية طبية متخصصة، بينما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية الميدانية لأربعة مصابين آخرين كانوا يعانون من حالات اختناق نتيجة وجودهم بالقرب من مصدر الحريق، وقد استقرت حالتهم الصحية جميعاً بعد التدخل السريع. وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً مكثفة من السلطات المحلية لتعزيز إجراءات السلامة العامة وتوعية المواطنين بضرورة فحص التوصيلات الكهربائية وأدوات الغاز لتجنب مثل هذه الكوارث المنزلية التي تهدد الأرواح والممتلكات. وعقب السيطرة على الحريق تماماً، قامت قوات الشرطة بفرض طوق أمني حول العقار وبدأت الأجهزة المعنية في إجراء المعاينة الفنية اللازمة لتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاع النيران، حيث لا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ما إذا كان الحريق ناتجاً عن ماس كهربائي أم لأسباب أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وفي سياق متصل، شهدت محافظة الوادي الجديد حادثاً مرورياً آخر تمثل في انقلاب سيارة مما أدى إلى إصابة شقيقين، مما يرفع وتيرة التنبيهات بضرورة الالتزام بقواعد المرور ومعايير الأمان المنزلي في كافة المحافظات المصرية، خاصة مع تزايد وتيرة الحوادث العرضية التي تتطلب تضافر الجهود المجتمعية مع الجهود الرسمية لضمان سلامة المواطنين في كافة الظروف والأحوال، مع الإشادة بسرعة استجابة فرق الإنقاذ التي لعبت دوراً حيوياً في تقليل الخسائر البشرية والمادية في هذا الحادث





