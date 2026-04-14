إصابة 8 فتيات في حادث انقلاب تروسيكل بجهينة سوهاج

أصيبت 8 فتيات بإصابات متفرقة في حادث انقلاب دراجة ثلاثية العجلات (تروسيكل) بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج. تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

شهد مركز جهينة غرب محافظة سوهاج حادث ًا مؤسفًا تمثل في انقلاب دراجة ثلاثية العجلات ( تروسيكل ) كان يقل عددًا من ال فتيات العاملات على الطريق الجديد. وقد أسفر هذا ال حادث الأليم عن إصابة 8 فتيات ب إصابات متفرقة، مما استدعى نقلهن على الفور إلى المستشفى لتلقي ال إسعاف ات الأولية والرعاية الطبية اللازمة. وتعتبر هذه ال حادث ة بمثابة تذكير بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الأفراد، خاصة العاملين الذين يعتمدون على وسائل النقل البسيطة. كما تسلط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد المرور وتوفير وسائل نقل آمنة ومناسبة للجميع.

وتفصيلاً للواقعة، ورد إلى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطار من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الجديد بدائرة المركز. وعلى الفور، تم تحريك الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف وتقديم الدعم اللازم للمصابين. بالفحص والتحقيق الأولي، تبين أن الفتيات المصابات هن: ملك ع.ع (13 عامًا) وتعاني من كدمات متفرقة بالقدمين، ونورهان (15 عامًا) مصابة بكدمة في القدم اليمنى، ونوره م.ح (16 عامًا) بكدمة في الرأس وحالتها مستقرة، ومرام م.ع (13 عامًا) بكدمات متفرقة، وفاطمة م.م (17 عامًا) بكدمة بالذراع الأيسر، وسمر ف.ن (12 عامًا) بكدمة بالقدم اليمنى، وجنى أ.غ (12 عامًا) تعاني من آلام في الذراع الأيسر دون إصابات ظاهرية، ورانيا ك.م (16 عامًا) بكدمة بالرأس وحالتها مستقرة. جميع الفتيات يقمن بناحية نزلة علي. وقد تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الضرورية، في حين أشارت التحريات الأولية إلى أن السبب وراء الحادث هو اختلال عجلة القيادة، مستبعدة وجود أي شبهة جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث بشكل دقيق وتحديد المسؤوليات، إن وجدت. ويتوقع أن تشمل التحقيقات فحص الدراجة الثلاثية العجلات (التروسيكل) للتأكد من سلامتها الفنية، ومراجعة ظروف الطريق في موقع الحادث، والاستماع إلى شهادات شهود العيان، إن وجدت. تهدف هذه التحقيقات إلى تقديم تقرير كامل حول أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره في المستقبل، والحفاظ على سلامة المواطنين. يعكس هذا الحادث المؤسف أهمية السلامة المرورية، وضرورة الالتزام بقواعد القيادة، وصيانة المركبات بشكل دوري، وتوفير بيئة آمنة على الطرقات، لضمان سلامة الجميع.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حادث تروسيكل جهينة سوهاج إصابات فتيات شرطة إسعاف

United States Latest News, United States Headlines