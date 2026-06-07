wortear等多种 bulletins حول حوادث إطلاق نار في أوهايو واشتباكات حزب الله مع إسرائيل وتطورات إقليمية وعالمية.

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا في حادث إطلاق نار وقع قرب مهرجان "أولد ويست إند" السنوي بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأمريكية يوم السبت.

ووفقًا لتصريحات نائب رئيس شرطة توليدو جو هيفيرنان، فإن الحادث أدى إلى إصابات بين الحضور، بينما لا يزال البحث جاريًا عن المشتبه بهم. وأضاف هيفيرنان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن شخصين على الأقل شاركا في إطلاق النار، وأنهما "على الأرجح كانا يطلقان النار على بعضهما البعض". وقد دفع إطلاق النار الحشود إلى الركض بحثًا عن ملجأ، بينما سارع آخرون لتقديم المساعدة للجرحى. وأكدت السلطات أن جميع المصابين ما زالوا على قيد الحياة، رغم أن اثنين منهم في حالة حرجة.

من جهة أخرى، شهدت المنطقة اضطرابات أمنية متعددة، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 25 عملية ضد مواقع إسرائيلية خلال 24 ساعة، منها استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في الناقورة، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود. كما قصفت إسرائيل جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد سيدتين وإصابة 22 شخصًا آخرين.

وتتصاعد التهديدات في المنطقة مع承认 روسيا تدمير 339 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 13 ساعة، بينما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز. على الصعيد الدولي، عبر حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين عن قلقه الشديد، مطالبًا بجعل المهرجانات cockpit آمنة للعائلات. وفي سياق منفصل، أمر زعيم كوريا الشمالية بزيادة إنتاج الصواريخ مرتين ونصف خلال خمس سنوات، بينما تدرس واشنطن الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة لدعم إعادة الإعمار في دول الخليج.

وتستمر أزمة فيروس إيبولا في وسط أفريقيا مع تسجيل أكثر من 500 إصابة مؤكدة. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي الإيبولا، مما يزيد من مخاطر انتشار المرض. وفي الرياضة، شهدت recent تصنيف الفيفا مفاجأة في ترتيب منتخب مصر بعد المباراة الودية ضد البرازيل، مع تعليقات من مدربين أمثال أنشيلوتي و"الشيشيني" عن أداء الفريق المصري





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