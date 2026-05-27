إصابات خلال ذبح الأضاحي في الدقهلية: 8 حالات في 7 وقائع

شهدت محافظة الدقهلية 7 وقائع إصابة خلال أعمال ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجروح قطعية متنوعة تم نقلهم للمستشفيات.

شهدت محافظة الدقهلية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك 7 وقائع إصابة خلال أعمال ذبح الأضاحي ، أسفرت عن إصابة 8 أشخاص ب جروح قطعية متفاوتة الخطورة.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المركزية والعامة في مراكز الجمالية والمطرية والمنزلة وبلقاس لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة. وتوزعت الإصابات بين جروح في الرأس والأيدي والأقدام والبطن، مما يعكس خطورة استخدام السكاكين دون اتباع إجراءات السلامة. في قرية أبو الأخضر التابعة لمركز الجمالية، أصيب الشاب محمد أيمن أبو المجد عباس (16 سنة) بجرح قطعي في الرأس وإصبع اليد اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الجمالية المركزي.

وفي شارع المستشفى بمدينة المطرية، أصيب محمد محمد مصطفى (35 سنة) بجرح قطعي في اليد اليمنى، ونقل إلى مستشفى المطرية المركزي. كما أصيب مسعد أبو المعاطي السعدني (39 سنة) بجرح قطعي في أسفل البطن أثناء عمله داخل مجزر (سلخانة) بمدينة المنزلة، ونقل إلى مستشفى المنزلة العام. وأصيب الشاب يوسف تامر وهبة (16 سنة) بجرح قطعي في كف اليد اليمنى داخل منزله بشارع بورسعيد بالمطرية، ونقل إلى المستشفى نفسه.

وفي شارع استوديو حجاج بمدينة المطرية، أصيب كل من جمعة البلادي منصور (46 سنة) بجرح قطعي في القدم اليسرى، ومحمد نصر حجاج (33 سنة) بجرح قطعي مماثل، ونقلا إلى مستشفى المطرية المركزي. كما أصيب محمد إبراهيم محمد (22 سنة) بجرح قطعي في اليد اليسرى أمام كارتة البر التاني بمدينة المطرية، ونقل إلى ذات المستشفى. وأخيرا، أصيب بسام عبدالنعيم السيد جودة (42 سنة) بجرح قطعي في اليد اليسرى داخل منزله بالسماحية بجوار مسجد برهام سلامة، ونقل إلى مستشفى بلقاس العام.

وتأتي هذه الحوادث تزامنا مع عادة سنوية يمارسها المواطنون بذبح الأضاحي في المنازل أو الشوارع، مما يزيد من مخاطر الإصابات خاصة بين غير المتخصصين. ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة مثل استخدام أدوات حادة نظيفة، وارتداء قفازات واقية، والتأكد من تثبيت الأضحية جيدا قبل الذبح. كما شددت على أهمية التوجه الفوري إلى المستشفى عند حدوث أي إصابة لتفادي المضاعفات كالنزيف الحاد أو العدوى.

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية أنها رفعت حالة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات خلال أيام العيد لاستقبال حالات الطوارئ، مع توفير كميات كافية من الأمصال والضمادات. من جانبه، ناشد الدكتور أحمد صابر، مدير الطب الوقائي بالدقهلية، المواطنين بتفويج الذبح في المجازر المرخصة التي تشرف عليها البيطريين، لأنها توفر بيئة آمنة وتقلل من فرص الإصابة. وأضاف أن المجازر الخاصة بالمناسبات تعمل بطاقتها القصوى خلال العيد، وتقدم خدماتها بأسعار مخفضة.

كما لفت إلى أن معظم الإصابات تحدث بسبب الإهمال أو التسرع، خاصة وأن عملية الذبح تحتاج إلى تركيز وخبرة. وتعد جروح اليدين والأصابع الأكثر شيوعا بين إصابات ذبح الأضاحي، وقد تؤدي إلى قطع الأوتار والأعصاب إذا كانت عميقة، مما قد يتسبب في عاهات مستديمة. لذلك ينصح الأطباء بعدم استخدام السكاكين الحادة جدا دون حماية، والاهتمام بنظافة الجروح فور حدوثها لمنع التقيحات.

يُذكر أن محافظة الدقهلية شهدت العام الماضي 12 إصابة مشابهة خلال أيام العيد، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المحلية والمساجد. مع انتهاء أعمال الذبح في اليوم الأول، تواصل المستشفيات تقديم الخدمة للمصابين، حيث تماثلت معظم الحالات للشفاء بعد تلقي الإسعافات، باستثناء حالة واحدة تحتاج إلى متابعة دقيقة بسبب عمق الجرح في البطن. ويأمل الأطباء أن يعي المواطنون مخاطر الذبح العشوائي، وأن يتجهوا نحو المجازر الرسمية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وتظل الحوادث المنزلية المرتبطة بالأضحيات تذكرة سنوية بأهمية الوقاية والوعي الصحي. وقد قامت مجالس المدن بمراكز الدقهلية بتوزيع منشورات توعوية حول الإسعافات الأولية للجروح القطعية، وطرق التعامل مع الأدوات الحادة. كما خصصت غرفة عمليات في ديوان المحافظة لتلقي بلاغات الإصابات وتوجيه سيارات الإسعاف. وتؤكد الجهات الصحية أن ارتفاع عدد الإصابات هذا العام يعود جزئيا إلى زيادة أعداد الأضاحي وارتفاع درجات الحرارة التي تسبب التعرق وتؤثر على قبضة اليد.

وتبقى مسؤولية السلامة مشتركة بين المواطن والدولة، ولا بد من تطبيق إجراءات صارمة لحماية الأرواح





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ذبح الأضاحي إصابات الدقهلية عيد الأضحى جروح قطعية

United States Latest News, United States Headlines