إصابة محمد صلاح: تمزق في العضلة الخلفية وغياب محتمل عن الملاعب لمدة 4 أسابيع

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تطورات مقلقة بشأن حالة النجم المصري محمد صلاح ، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، حيث أكد تعرضه ل إصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد غادر صلاح أرض الملعب في الدقيقة 59 من المباراة، وسط موجة من الحزن والتصفيق الحار من قبل جماهير الريدز المتواجدة في ملعب أنفيلد، تعبيرًا عن دعمهم وحبهم للاعب. أوضح أضا، في تصريحات له خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه تلقى تأكيدًا من إبراهيم حسن، مدير الكرة في منتخب مصر، بأن الإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.

ومن المتوقع أن يغيب صلاح عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدى جماهير ليفربول ومنتخب مصر على حد سواء. ومع ذلك، أبدى أضا تفاؤله بشأن لحاق صلاح بمنتخب مصر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مؤكدًا أن المدة الزمنية للإصابة قد تسمح له بالتعافي والمشاركة في تلك المباريات الهامة. لكن ما أثار جدلاً واسعًا في تصريحات أضا هو انتقاده اللاذع لطريقة تعامل المدرب الحالي لليفربول، أرني سلوت، مع محمد صلاح.

ووصف سلوت بأنه الأسوأ على الإطلاق من الناحية الفنية والنفسية، مشيرًا إلى أن الإصابة قد تكون نتيجة للضغط النفسي الذي يتعرض له اللاعب بسبب أسلوب المدرب. وأضاف أن محمد صلاح هو الأفضل في تاريخ ليفربول بلا منازع، وأن سلوت لا يستحق أن يكون مدربًا للفريق، وأن بقاءه في منصبه يعود فقط إلى الإرث الذي تركه المدرب السابق يورجن كلوب.

وأكد أضا أن سلوت لن يستمر طويلًا مع ليفربول، وأن وجوده الحالي يعتمد بشكل كبير على النجاحات التي حققها كلوب في السنوات الماضية. وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من القلق والترقب بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، خاصة بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة. وقد أثارت إصابة صلاح العديد من التساؤلات حول أسبابها، وما إذا كانت مرتبطة بالضغط النفسي أو بالإرهاق البدني. كما فتحت الباب أمام نقاش واسع حول أداء المدرب أرني سلوت، وقدرته على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات.

ومن الجدير بالذكر أن سلوت نفسه قد أدلى بتصريحات حول إصابة صلاح، مؤكدًا أنها إصابة مؤسفة، وأن الفريق سيفتقد خدماته في الفترة المقبلة. ولكنه لم يتطرق إلى مسألة الضغط النفسي أو إلى انتقادات أضا. وتزامنت هذه الأحداث مع اشتعال المنافسة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تلعب الغيابات دورًا حاسمًا في تحديد ملامح الصدارة.

كما تناقلت وسائل الإعلام صورًا مؤثرة لحظة إصابة محمد صلاح وحزنه الشديد خلال مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، مما يعكس مدى ارتباط اللاعب بالجماهير وأهميته للفريق





