إصابة قاعدة جوية خلال الهجمات الإيرانية وتراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة وتوقع ارتفاع الأسعار

مسؤول إسرائيلي يكشف عن إصابة قاعدة جوية خلال الهجمات الإيرانية، وشعبة الدواجن: انخفاض الأسعار يهدد الصناعة.. وتراجع الأسعار غير منطقي وخطير، وتوقع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة القادمة، في حالة توقف المربين عن الإنتاج، قائلًا: «النهاردة المربي بيخسر خسائر شديدة جدًا». وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأربعاء، إن تكلفة طبق البيض على المربي تبلغ 105 جنيهات، في حين يُباع بـ65 جنيهًا فقط بالمزرعة، معلقًا: «بيخسر 50 جنيه في طبق البيض دا خسائر كبيرة جدًا فهيخرج وهيعزف عن الإنتاج».

مسؤول إسرائيلي يكشف عن إصابة قاعدة جوية خلال الهجمات الإيرانية، وشعبة الدواجن: انخفاض الأسعار يهدد الصناعة.. وتراجع الأسعار غير منطقي وخطير، وتوقع الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة القادمة، في حالة توقف المربين عن الإنتاج، قائلًا: «النهاردة المربي بيخسر خسائر شديدة جدًا».

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأربعاء، إن تكلفة طبق البيض على المربي تبلغ 105 جنيهات، في حين يُباع بـ65 جنيهًا فقط بالمزرعة، معلقًا: «بيخسر 50 جنيه في طبق البيض دا خسائر كبيرة جدًا فهيخرج وهيعزف عن الإنتاج»





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