إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الساحلي الدولي بالضبعة

تفاصيل حادث انقلاب تروسيكل عند الكيلو 100 على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، مما أسفر عن إصابة 6 عمال من محافظات مختلفة نقلوا إلى مستشفى الضبعة المركزي.

شهد الطريق الساحلي الدولي الذي يربط بين مدينتي الإسكندرية و مطروح حادثاً مرورياً مأساوياً، حيث تعرض تروسيكل لانقلاب مفاجئ عند علامة الكيلو 100 في نطاق مركز الضبعة ، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابات جسدية متفرقة.

وقد تحولت المنطقة في لحظات إلى ساحة من الاستنفار الأمني والطبي، حيث هرعت سيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث لتقديم الدعم العاجل للمصابين الذين كانوا في حالة حرجة نتيجة قوة الارتطام. وفي هذا السياق، تم إخطار اللواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، والذي تابع الموقف عن كثب لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتأمين حركة المرور على الطريق الساحلي الدولي لمنع وقوع أي حوادث أخرى نتيجة التجمهر أو التوقف المفاجئ للمركبات في موقع التصادم.

وبحسب التقارير الطبية الواردة من موقع الحادث ومن مستشفى الضبعة المركزي، فقد تم نقل المصابين الستة على وجه السرعة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وتنوعت الحالات بين إصابات متوسطة وأخرى خطيرة، حيث شملت قائمة المصابين السيد علي ز، البالغ من العمر 47 عاماً وهو عامل من محافظة بني سويف، والذي عانى من كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده مع اشتباه في حدوث ارتجاج في المخ.

كما كان من بين المصابين الشاب عبدالله ط، البالغ من العمر 18 عاماً من محافظة البحيرة، والذي كانت حالته هي الأكثر خطورة حيث يعاني من اشتباه في وجود كسر بالعمود الفقري، بالإضافة إلى اشتباه في الارتجاج وكدمات شديدة. كما أصيب علي م، وهو عامل محارة من دمنهور يبلغ من العمر 31 عاماً، بكدمات وسحجات واشتباه في الارتجاج، فيما أصيب أحمد ع من كفر الشيخ، البالغ من العمر 33 عاماً، بإصابات مشابهة شملت كدمات واشتباه ارتجاج.

أما كريم هـ، وهو عامل من دمنهور في الثالثة والثلاثين من عمره، فقد عانى من جرح قطعي غائر في الرأس بطول يصل إلى 7 سنتيمترات إلى جانب كدمات جسدية، وأخيراً فتحي خ، البالغ من العمر 45 عاماً من دمنهور، والذي أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسمه. وعلى الصعيد الطبي، باشر الفريق الطبي والتمريض بمستشفى الضبعة المركزي تقديم الإسعافات الأولية الفورية للمصابين فور وصولهم، حيث تم إخضاع كل حالة لفحوصات دقيقة تشمل التحاليل الطبية والأشعة المقطعية والعادية للتأكد من مدى سلامة العمود الفقري والجمجمة، خاصة لمن يعانون من اشتباه الارتجاج أو الكسور.

وفي الوقت ذاته، قامت قوات الأمن والجهات المختصة بفحص موقع الحادث بدقة متناهية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انقلاب التروسيكل، وما إذا كان السبب يعود إلى السرعة الزائدة، أو خلل فني في المركبة، أو نتيجة لظروف الطريق. وقد تم رفع تقرير شامل ومفصل إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الرسمي بالواقعة.

ويأتي هذا الحادث ليسلط الضوء مرة أخرى على مخاطر سير المركبات الصغيرة والبطيئة مثل التروسيكلات على الطرق السريعة والدولية، مما يشكل خطراً داهماً على قائديها وعلى مستخدمي الطريق الآخرين، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة المرورية وتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالمسارات المحددة لكل نوع من أنواع المركبات لضمان سلامة الجميع ومنع تكرار مثل هذه الفواجع الإنسانية على الطرق الساحلية. ختاماً، تواصل الجهات الطبية في محافظة مطروح متابعة الحالات الصحية للمصابين الستة، مع تقديم كافة سبل الرعاية الطبية العاجلة والمكثفة لهم حتى تماثلهم للشفاء التام.

وقد أثنى شهود العيان على سرعة استجابة طواقم الإسعاف التي تمكنت من إخلاء موقع الحادث في وقت قياسي، مما ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المصابين وتقليل مضاعفات الإصابات، خاصة في الحالات التي كانت تعاني من نزيف في الرأس أو اشتباه في إصابات النخاع الشوكي، مما يعكس كفاءة منظومة الطوارئ في المناطق النائية والساحلية بالجمهورية





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مطروح حادث طريق الضبعة إسعاف أمن مطروح

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