إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح القصر

أصيب ستة أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح القصر غرب مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج، وتجري المباحث تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث.

شهد طريق مطروح القصر، غرب مدينة مرسى مطروح ، حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، أسفر عن إصابة ستة أشخاص ب إصابات متفاوتة بين كسور وكدمات وسحجات، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث قام المسعفون بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة الأمنية والطبية. المصابون هم: خالد صلاح الدين عطيه (20 عاماً) من علم الروم، ويعاني من كسر في الزراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة؛ ورنسى إبراهيم محمود (4 سنوات) من القاهرة، ويعاني من كدمات وسحجات؛ وهنا محمد محمود (16 عاماً) من القاهرة، وتعاني من كدمات وسحجات؛ وصفاء عادل محمد (35 عاماً) من القاهرة، وتعاني من كدمات وسحجات؛ وريتاج فرج عبد العال (16 عاماً) من القاهرة، وتعاني من كدمات وسحجات؛ وحنان فرج عبدالله (19 عاماً) من القاهرة، وتعاني من كدمات وسحجات.

وقد تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لكل حالة، وجارٍ متابعة حالتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء. من جانبها، انتقلت مباحث مرور مطروح إلى موقع الحادث فور وقوعه، وبدأت التحقيقات لمعرفة أسباب وتفاصيل الحادث، حيث تم رفع الحطام وتسيير حركة المرور التي شهدت اختناقات جزئية. وأكد مصدر أمني أن فريق البحث يعمل على تحليل كاميرات المراقبة وفحص المركبتين لتحديد المسؤول عن الحادث.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على ضرورة الالتزام بقواعد المرور والسرعة المحددة، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد حركة كثيفة في فصل الصيف. وقد ناشدت الجهات المعنية السائقين توخي الحذر وعدم التجاوز في الأماكن غير المخصصة، كما دعت إلى التحقق من صلاحية المركبات قبل السفر لمسافات طويلة





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