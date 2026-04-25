إصابة محمد صلاح تهدد موسمه مع ليفربول وتثير تساؤلات حول مستقبله

إصابة خطيرة لمحمد صلاح في أوتار الركبة قد تبعده عن باقي مباريات الموسم، مع تطورات أخرى في كرة القدم المصرية والسياسية والإعلامية.

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، ومحبو كرة القدم حول العالم، نبأً صادماً ب إصابة النجم المصري محمد صلاح ، جناح الفريق، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره كريستال بالاس .

تشير التقارير الطبية الأولية إلى إصابة صلاح في أوتار الركبة، وهي إصابة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وربما تنهي مشاركته في باقي مباريات الموسم الحالي. هذا الخبر أثار قلقاً بالغاً في صفوف الجهاز الفني للفريق، والجماهير، خاصة وأن الفريق مقبل على فترة حاسمة في الموسم، تتضمن مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. تفاصيل الإصابة تعود إلى الدقيقة 24 من المباراة، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح صلاح، لكن تقنية الفيديو (VAR) تدخلت لإلغاء القرار، مما أثار جدلاً واسعاً.

وبعد ذلك، افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 35، وأضاف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 40. لكن ما زاد من سوء الأمور هو إصابة صلاح التي استدعت خروجه من الملعب، ليترك فريقه في موقف صعب. المدرب يورغن كلوب، علق على الإصابة، مؤكداً أنها تبدو خطيرة، وأن الفريق سيخضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى خطورة الإصابة، ومدة الغياب المتوقعة.

وأضاف كلوب أن غياب صلاح سيكون خسارة كبيرة للفريق، لكنه أكد ثقته في بقية اللاعبين وقدرتهم على تعويض غيابه. الغياب المحتمل لصلاح عن باقي مباريات الموسم يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل اللاعب مع ليفربول. هناك حديث عن رغبة صلاح في إنهاء مسيرته مع الفريق، والانتقال إلى دوري آخر، لكن الإصابة قد تؤثر على هذه الرغبة، وتجعل من الصعب عليه الانتقال إلى فريق آخر في الوقت الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تطورات أخرى في عالم كرة القدم المصرية، حيث عقد معتمد جمال، مدرب منتخب مصر، اجتماعاً مع لاعبي الزمالك قبل مباراة مهمة. وفي دوري الدرجة الثانية، حقق فريق المرانجلة فوزاً ثميناً في اللحظات الأخيرة أمام حرس الحدود، مما عزز صدارته في مجموعة الهبوط. أما على الصعيد السياسي والإعلامي، فقد أثار تعليق أحمد موسى، الإعلامي المصري، جدلاً واسعاً على خلفية مشهد الرئيس السيسي مع صحفي في قبرص، حيث وصف بعض الأشخاص بأنهم رخيصون ويسعون للحصول على لقطات مثيرة.

كما شهدت أسعار العملات تقلبات، حيث ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك قبل موسم الحج. وأخيراً، حذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية وتقلبات جوية متسارعة في الأيام المقبلة في مختلف المحافظات





