إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقاهرة - الإسكندرية ومصرع طفل بسبب التعذيب في مطروح

حادث تصادم يوقع سبعة جرحى على الطريق الصحراوي، ووفاة طفل ضحية تعذيب في مطروح.

حط الصحراوي القاهرة - الإسكندرية شهد حادث تصادم مروع بين سيارتين، يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح وكدمات متفرقة. 和对ادامات ميكروباص و أخرى ثمانية عند الكيلو 120 في اتجاه القاهرة.

نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وسيارات الإسعاف إلى المكان. الضحايا: ميرفت أحمد خليفة، 58 عاما، تشكو من ارتجاج وجرح في القدمين. ريماس إسلام علي، 11 عاما، سحجات. إلهام محمود يوسف، 30 عاما، سحجات.

يونس إسلام علي، 3 أعوام، سحجات. آدم إسلام علي، 7 أعوام، سحجات. علي غريب حسن، 70 عاما، سحجات. مصطفى عفيفي، 17 عاما، كدمة في الجبهة.

في حادثة منفصلة، لقى طفل مصرعه في محافظة مطروح بعد تعرضه للضرب والتعذيب. تفاصيل القضية لا تزال قيد التحقيق من قبل النيابة العامة والسلطات المختصة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حادث تصادم، الطريق الصحراوي، القاهرة الإسكندرية، إ

United States Latest News, United States Headlines