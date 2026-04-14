إصابة عبد الرحمن حميد تثير القلق في الأهلي وتأهل الفريق لنصف نهائي كأس مصر

تعرض حارس مرمى الأهلي لكرة اليد، عبد الرحمن حميد، لإصابة خلال مباراة فريقه في كأس مصر، مما أثار قلقًا كبيرًا. في الوقت نفسه، تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي. ويشمل التقرير أيضًا أخبارًا عن فسخ عقد حسام حسن، وموقف برشلونة من يويفا، وخسارة منتخب مصر لكرة الصالات.

تعرض عبد الرحمن حميد ، حارس مرمى النادي الأهلي ل كرة اليد ، ل إصابة مؤسفة خلال مباراة فريقه ضد سبورتنج في الدور ربع النهائي من كأس مصر . وقد أثارت هذه ال إصابة قلقًا بالغًا في صفوف الجهاز الفني والإداري بالنادي، نظرًا لأهمية اللاعب كعنصر أساسي في الفريق. خرج حميد من الملعب متأثرًا بإصابته في الركبة بعد شعوره بآلام حادة، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي على الفور. تاريخ اللاعب مع الإصابات يثير القلق، حيث سبق له التعرض ل إصابة قوية في الماضي، مما يجعل التعامل مع ال إصابة الحالية بحذر بالغ أمرًا ضروريًا. هذا ويخضع اللاعب حاليًا لفحوصات طبية مكثفة لتحديد مدى خطورة ال إصابة ووضع خطة علاجية مناسبة. ينتظر الجميع في النادي الأهلي ، من لاعبين وجهاز فني وإداري، نتائج الفحوصات بفارغ الصبر، على أمل أن تكون ال إصابة طفيفة وأن يتمكن اللاعب من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، شهدت المباراة تألقًا ملحوظًا للاعبي الأهلي، حيث قدموا أداءً قويًا أهّلهم للتغلب على سبورتنج والوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس مصر. وقد عبّر الجهاز الفني عن رضاه عن أداء اللاعبين، مشيدًا بروح القتال والعزيمة التي أظهروها في الملعب. هذا الفوز يعزز من حظوظ الأهلي في المنافسة على اللقب، ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في الفترة الحاسمة من الموسم. وبالتزامن مع هذه المباراة، شهدت الأوساط الرياضية عددًا من التطورات الأخرى. فقد تم فسخ العقد بين نادي مودرن سبورت والمهاجم حسام حسن، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. كما يستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد في الدوري، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب. وفي سياق آخر، يترقب نادي برشلونة موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن شكواهم ضد حكم مباراة أتلتيكو مدريد، بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها تلك المباراة. هذه التطورات تعكس ديناميكية المشهد الرياضي المصري، وتبرز أهمية متابعة الأحداث الرياضية المتنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تعرض منتخب مصر لكرة الصالات لخسارة ودية أمام نظيره الجزائري، مما سلط الضوء على أهمية تطوير أداء المنتخب والاستعداد الجيد للمنافسات القادمة. ويهدف الجهاز الفني للمنتخب إلى معالجة الأخطاء وتصحيحها، والعمل على تعزيز نقاط القوة لدى اللاعبين. يعكف الجهاز الطبي للنادي الأهلي على متابعة حالة عبد الرحمن حميد عن كثب، حيث يعتبر اللاعب من الركائز الأساسية في الفريق. وتعتبر سلامة اللاعبين وصحتهم أولوية قصوى بالنسبة للجهاز الطبي، الذي يبذل قصارى جهده لتقديم الرعاية اللازمة للاعبين. تتركز الجهود حاليًا على توفير الدعم النفسي للاعب، وتقديم كل ما يلزم من علاج وتأهيل لضمان عودته السريعة إلى الملاعب. يمثل غياب حميد خسارة كبيرة للفريق، خاصة في المباريات الهامة التي تنتظرهم في الفترة المقبلة. إلا أن الجهاز الفني يعول على قدرات باقي اللاعبين، وعلى قدرتهم على سد الفراغ الذي سيتركه حميد. يتطلع الجميع في النادي إلى تجاوز هذه المحنة، والعودة إلى مسار الانتصارات.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines