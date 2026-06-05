إصابات خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هجوم مسيرة في جنوب لبنان

أعلن مصدر إسرائيلي عن إصابات خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هجوم تم تنفيذه بواسطة مسيرة في جنوب لبنان. في سياق آخر، تحدث الكاتب والروائي يوسف القعيد عن طلب الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل حذف نصف كتاب الحوارات الذي جمعه معه قبل النشر.

أعلن مصدر إسرائيل ي أن قوات ال جيش تعاني من إصابات خطيرة جراء هجوم تم تنفيذه بواسطة مسيرة في جنوب لبنان . في سياق آخر، قال الكاتب والروائي يوسف القعيد إن الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل اشترط الاطلاع على كتاب الحوارات الذي جمعه معه قبل النشر، وبعد مراجعته طلب حذف أكثر من نصف المادة الواردة فيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج 'العاشرة'، المُذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، أن ناقشه كثيرًا وحاول إقناعه بالعدول عن قراره، كما لجأ إلى زوجته هدايت تيمور وأبنائه وسكرتيره منير عتيبة، إلا أن هيكل ظل متمسكًا برأيه.

'هيكل كان شخصًا مبدئيًا ويصر على ما يراه صوابًا، ونصف الكتاب المحذوف ما زال محفوظًا لدى هيكل في مكتبته، وأحتفظ أيضًا بنسخة منه، لكني لم أقترب منها احترامًا للقرار الذي اتخذه هيكل قبل النشر'. وقال: 'المواد المحذوفة لا يمكن أن تغير نظرة البعض إلى هيكل، وتتعلق بآخرين أكثر مما تتعلق به، ولم أجرؤ بعد رحيل هيكل على طلب نشر هذه الصفحات من أسرته، وقرار نشرها يعود إلى العائلة





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