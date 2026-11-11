إصابة تشواميني تعصف بخطط ريال مدريد وفرنسا وتوترات مالية تضرب الزمالك

تقرير شامل عن إصابة أوريلين تشواميني وتأثيرها على ريال مدريد ومنتخب فرنسا، واستعدادات المنتخب المصري لمواجهة مالاوي في تصفيات أفريقيا، بالإضافة إلى التوترات المالية داخل نادي الزمالك والمطالبة بدفع مستحقات اللاعبين.

شهد الساحة الكروية الأوروبية والأفريقية تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تأثرت عدة فرق منتخبات وطنية بإصابات حرجة وتوترات مالية وإدارية. على صعيد ريال مدريد ومنتخب فرنسا، تعرض أوريلين تشواميني لاعب الوسط الملكي للإصابة أثناء فترة التوقف الدولي، مما أجبره على مغادرة معسكر الديوك والعودة إلى إسبانيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي أن الإصابة تتعلق بالعضلة المقربة اليمنى، مشيرًا إلى أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الطبية للفريقين واللاعب نفسه. ومن المقرر أن يخضع تشواميني لبرنامج علاجي محدد لتحديد مدى جاهزيته للمباريات المقبلة، بينما سيواصل المنتخب الفرنسي تحضيراته دون استدعاء بديل له. في المقابل، يستعد المنتخب المصري لخوض مواجهتين حاسمتين ضد مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

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الفراعنة يستعدون لمواجهتي مالاوي في تصفيات الأمم الأفريقية

يقود علي ماهر الفريق في هذه المرحلة، مع قائمة تضم 26 لاعبًا مختارًا بعناية للدفاع عن ألوان الفراعنة. تقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 13 نوفمبر، بينما تعود المواجهة لمالاوي يوم 17 نوفمبر. يتوقع الكثيرون أداء قويًا من اللاعبين المختارين، بما في ذلك النجوم مثل محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، لتحقيق الفوز وضمان التقدم في التصفيات.

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كما تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التوتر المالي والإداري، حيث يطالب عدد من لاعبي الفريق الأول بمقدم عقودهم قبل الخوض في الاستحقاقات الأفريقية. هناك مخاوف من اتخاذ المحترفين الأجانب إجراءات قانونية بسبب تأخر الرواتب لمدة شهرين، وهو ما قد يفسح المجال لفسخ العقود وفقًا للوائح الدولية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال قضية جون إدوارد معلقة وتتطلب حضوره جلسات التحقيق، بينما تزداد الأعباء المالية على النادي والتي تقدر بنحو 7 ملايين دولار.

وفي ملف آخر، حسمت المعلومات عدم انتقال محمد شحاتة إلى الأهلي مؤقتًا بسبب استمرار عقد مع الزمالك، مما يترك الجدل حول مستقبله مفتوحًا حتى نهاية الموسم.