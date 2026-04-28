إصابة محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبله مع ليفربول وتثير غضب جماهيره

تعرض محمد صلاح، نجم ليفربول، لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، ما يستلزم فترة علاج واستشفاء تصل إلى 4 أسابيع، وبالتالي تنتهي مشاركته مع ليفربول هذا الموسم. وتحدث الإعلامي تامر أمين عن هذه الإصابة، مؤكدًا أنها تأتي في وقت حرج، حيث كان صلاح قد أعلن أن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول. كما تحدث عن سوء حظ صلاح مع كأس العالم، حيث لم يشارك في نسخة 2014، وتعرض لإصابة في الكتف قبل مونديال 2018، بالإضافة إلى ضياع حلم التأهل لنسخة 2022 بعد إهدار ركلة الترجيح.

فوز مثير لمانشستر يونايتد على برينتفورد في الدوري الإنجليزي ، حيث حقق الفريق فوزًا مهمًا يعزز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وسط أجواء حماسية من جماهيره.

وردت إيران على تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكدة أن العقوبات الأوروبية تمثل انتهاكًا لحقوق الإيرانيين، وليست دفاعًا عنهم كما تدعي أوروبا. من جهة أخرى، ناقش الدكتور عوض تاج الدين، استشاري الأمراض المعدية، مفهوم العلاج الغذائي، مؤكدًا أن لا توجد أطعمة قادرة على علاج الأمراض، وأن لكل حالة بروتوكول علاجي معين. كما تحدث محمود محي الدين، الخبير الاقتصادي، عن أسباب تراكم الديون، محذرًا من تكرار نفس التجارب السابقة.

وفي أخبار كرة القدم، تحدث الإعلامي تامر أمين عن إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، حيث تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ما يستلزم فترة علاج واستشفاء تصل إلى 4 أسابيع، وبالتالي تنتهي مشاركته مع ليفربول هذا الموسم. وأشار أمين إلى أن هذه الإصابة تأتي في وقت حرج، حيث كان صلاح قد أعلن أن هذا الموسم هو الأخير له مع ليفربول، مما يثير أسئلة حول مستقبله مع النادي.

وتابع أن هذه القصة مزعجة لجماهير ليفربول وللمصريين، حيث حقق صلاح خلال 8 سنوات من المجد مع الفريق العديد من البطولات والجوائز الفردية. كما تحدث عن سوء حظ صلاح مع كأس العالم، حيث لم يشارك في نسخة 2014، وتعرض لإصابة في الكتف قبل مونديال 2018، بالإضافة إلى ضياع حلم التأهل لنسخة 2022 بعد إهدار ركلة الترجيح.

وأشار إلى أن الإصابة الحالية قد تمنح صلاح فرصة للراحة والاستشفاء الكامل، حيث قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إن مدة الغياب تقترب من شهر، مع إمكانية لحاقه بالمباريات القادمة، لكنه سيكون عائدًا من إصابة، وبالتالي لن يكون في كامل جاهزيته. وتلقى فريق ليفربول ضربة مقلقة بعد إصابة صلاح، حيث تعرض لإصابة في العضلة الخلفية عند الدقيقة 59، عقب كرة مشتركة، ليغادر أرض الملعب بناءً على توصية الجهاز الطبي، ويقرر المدرب أرني سلوت استبداله.

تحدث محمود محي الدين عن أسباب تراكم الديون، مشيرًا إلى أن عدم التخطيط المالي السليم هو أحد الأسباب الرئيسية، كما حذر من تكرار نفس التجارب السابقة، مؤكدًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب هذه المشكلات في المستقبل





