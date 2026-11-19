إصابة خطيرة أودت بأديمولا لوكمان قد تطيله حتى نهاية عام 2026، مما يهدد مشاركته مع أتلتيكو مدريد ومواجهة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا.

يواجه النيجيري أديمولا لوكمان ، نجم خط هجمات أتلتيكو مدريد ، أزمة صحية كبيرة تهدد استمراريته الرياضية في المستقبل القريب، وذلك عقب تعرضه لإصابة شديدة في الركبة أثناء تأديته لمهامه الكروية. وقد أعلن نادي أتلتيكو مدريد رسميًا عن تفاصيل هذه الإصابة، متضمنة تشخيص الالتواء الشديد الذي أصاب مفصل الركبة، وهو ما يضع اللاعب في خانة الشكوك الكبرى بشأن قدرته على العودة للملاعب في القريب العاجل.

توقعات بطول غياب لوكمان حتى نهاية 2026

تشير التقديرات الطبية والإعلامية الأولية إلى أن مدة غياب أديمولا لوكمان عن الملاعب قد تمتد بشكل كبير ليصل إلى نهاية عام 2026، وهو خبر صادم لهواة كرة القدم ومتابعي النادي. هذا التوقع الزمني الطويل يجعل فرص لحاقه بالمباراة المنتظرة أمام برشلونة، والمقرر إقامتها في الثاني من ديسمبر القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعيدة المنال للغاية في الوقت الراهن.

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تثير هذه الإحصائية المخاوف داخل أروقة النادي، خاصة في توقيت حاسم من الموسم يتطلب فيه أتلتيكو مدريد الاعتماد على جميع عناصره الأساسية لمواصلة المنافسة بجدية في مختلف المسابقات المحلية والقارية. ويعتبر هذا الغياب الطويل بمثابة ضربة قوية للفريق، نظرًا للاعتماد المتزايد على مهاراته الفردية في صناعة الفرص التسجيلية.

تضارب التشخيص بين المنتخب والنادي

يأتي هذا الإعلان من نادي أتلتيكو مدريد بعد أن كانت قد صدرت تقارير مبدئية من الجهاز الطبي لمنتخب نيجيريا تصف فيها الإصابة بأنها بسيطة وغير خطرة. ومع ذلك، فإن التشخيص النهائي الذي أصدره نادي أتلتيكو مدريد يؤكد خطورة الحالة، حيث ذكر تعرض اللاعب لالتواء شديد في الركبة، وهو ما يتطلب تدخلاً طبياً متخصصًا ومراقبة مستمرة.

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يترقب الجهاز الفني والطبي للنادي تطورات حالة اللاعب بدقة متناهية، لتحديد مدة غيابه بشكل أكثر دقة من التوقعات الأولية. كما يعمل الطاقم الطبي على وضع برنامج علاجي دقيق يركز على إعادة التأهيل الجسدي الكامل قبل التفكير في عودته إلى التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية، لتجنب أي انتكاسة قد تطيل مدة شفائه.

خسائر فنية وتأثير على مواجهة برشلونة

تمثل مواجهة برشلونة اختبارًا محوريًا لأتلتيكو مدريد في مشواره بالدوري الإسباني، ولذلك يأمل الفريق بشدة في استعادة خدمات أديمولا لوكمان قبل هذا اللقاء الكبير. لكن الأمر سيظل مرتبطًا بشكل كلي بتطورات الإصابة والتقارير الطبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مما يفرض على إدارة الفريق التحلي بالصبر والواقعية في التعامل مع وضع اللاعب.

سجل أديمولا لوكمان منذ انضمامه إلى الفريق مشاركات متعددة وفعّالة، حيث خاض 15 مباراة في مختلف البطولات، مسجلاً إجمالي 735 دقيقة لعب. خلال هذه الفترة، نجح اللاعب النيجيري في تحقيق إنجازات فردية ملموسة، حيث تمكن من تسجيل هدفين، إلى جانب صناعة هدف آخر لزملائه، مما يجعل غيابه المحتمل خسارة فنية كبيرة للفريق.

في حال تأكد غياب اللاعب حتى نهاية العام الحالي أو تخطيه لهذه المدة، سيضطر الجهاز الفني إلى البحث عن بدائل هجومية فعالة لتعويض غيابه في المباريات المقبلة. وستعتمد خطة المدرب على استغلال مهارات لاعبي الدائرة الوسطى والهجوم الآخرين لسد الفجوة التي سيتركها غياب قدرات لوكمان الهجومية وإسهاماته في صناعة اللعب.