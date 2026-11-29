تفاصيل حادث تدافع الطلاب بجرجا وبني سويف وإصابة 6 تلاميذ، والتحقيق في واقعة اعتداء مزارع بأقصر على عامل المزلقان وتورط قطار. أخبار محلية عاجلة.

تسجل الأحداث المحلية المتلاحقة في محافظات مصر، تصاعدًا في حوادث الاعتداء والتدافع التي طالت المدنيين، حيث اتجهت جهات الاختصاص للتحقيق في واقعتين متمايزتين؛ الأولى تتعلق ب إصابة ست تلاميذ نتيجة تدافع عنيف أثناء الانصراف من مدرستهم في دائرة جرجا بمحافظة بني سويف، والثانية تتعلق باعتداء لفظي وجسدي لمزارع على عامل مزلقان بالسكك الحديدية في الأقصر.

تحقيق عاجل في تدافع الطلاب بجرجا

توجه محافظ سوهاج بتكليف رسمي فوري للتحقيق بدقة في ملابسات الحادث الذي شهدته مديرية التعليم بإدارة جرجا التعليمية، والذي أسفر عن إصابة ست تلاميذ من الجنسين نتيجة التدافع والاختناق الذي وقع أثناء خروجهم من الحصة الدراسية.

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وأشارت التحركات الأولية إلى أن السبب المباشر للحادث كان الفوضى الناتجة عن الانصراف الجماعي، مما دفع الجهات المعنية لفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات الإدارية والوقائية التي أدت لحدوث الكارثة دون وقوع إصابات أخطر.

وقد أكد المصدر الرسمي على ضرورة تعزيز إجراءات السلامة والمرافق الصحية داخل الفصول والمرافق الخدمية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المؤسسات التعليمية كافة، مع توجيه تعليمات صارمة للمشرفين على الانصراف لضبط الحركة الطلابية.

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اعتداء مزارع على عامل مزلقان بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية عن ضبط مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر، بعد ارتكابه فعلًا جنائيًا يتمثل في التعدي بالسب والشتم على عامل المزلقان الذي يتواجد عند محطة القطار في الأقصر، وذلك خلال محاولة عبور مزلقان مفتوح.

وتبين خلال التحقيقات أن الحادث وقع في تاريخ 28 نوفمبر الجاري، عندما فوجئ المزارع بمرور قطار سريع أثناء قيادة الجرار الزراعي الخاص به عبر المزلقان، وهو ما كاد أن يتسبب في اصطدام كارثي بين الجرار والقطار.

وعقب لحظات من الصدمة والخوف على حياته، انتاب الغضب المزارع الذي عاد مباشرة إلى عامل المزلقان واعتدى عليه لفظيًا، متهمًا إياه بالسهو وعدم إغلاق المزلقان في الوقت المناسب، مما استدعى تدخل الشرطة لضبط الجاني وتحرير محضر بالحادث.

ردود فعل ومواقف الأطراف المتداخلة

عقب ضبط المزارع ومواجهته، أقر بالواقعة بالكامل، مشيرًا إلى أن غضبه العارم كان ناتجًا عن القلق الشديد على حياته في اللحظة التي كاد يتسبب فيها الحادث في مصرعه، مؤكدًا أن فعله كان رد فعل انفعالي بحت.

من جانبه، أيد عامل المزلقان المقيم بدائرة مركز شرطة إسنا الرواية المذكورة، معترفًا بأنه كان هناك سهو منه في فتح المزلقان قبل مرور القطار، لكنه أكد بدوره أن المزارع هو المعتدي الذي بدأ بالاعتداء اللفظي والجنائي ضده.

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وقد أكدت الأجهزة الأمنية أن الضبطين تم بشكل آمن دون وقوع إصابات، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لكل طرف بناءً على الأدلة وقرائن الحال، مع تطبيق القانون بموضوعية تامة.

الآثار المترتبة والتدابير الوقائية القادمة

يأتي هذا الحادث في ظل تزايد الاهتمام الأمني بسلامة مستخدمي الطرق والسكك الحديدية، خاصة مع انتشار الجرارات الزراعية التي تتشارك المساحات مع القطارات في مناطق متعددة من محافظة الأقصر.

وتستعد النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأني التدافع الطلابي بحلوان والمزارع بالأقصر، مع توقع إصدار قرارات ضدهما خلال الـ 48 ساعة القادمة بعد اكتمل التحقيقات الأولية.

كما يظل تحذير مسؤولي التعليم من مخاطر التدافع في المدارس ذات المرافق الضيقة أولوية قصوى، وسط دعوات متكررة لتطوير البنية التحتية للمدارس لتتوافق مع الكثافة الطلابية المتزايدة في السنوات الأخيرة.