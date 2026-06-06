إصابات إسرائيلية بهجوم مسيرة جنوب لبنان وقرارات صارمة للأهلي

إصابة جنود إسرائيليين في هجوم بطائرة مسيرة جنوب لبنان، ومحلل أمريكي يوضح أن واشنطن كانت تقدر تحويل الهدنة لاتفاق دائم. النادي الأهلي يعلن سياسة مالية جديدة ويحدد سقفًا للرواتب.

تناولت تقارير إعلامية إسرائيل ية وقوع إصابات خطيرة في صفوف جنود الجيش ال إسرائيل ي إثر هجوم بطائرة مسيرة على منطقة جنوب لبنان ، في تطور جديد يشير إلى تصاعد التوترات على الحدود الشمالية ل إسرائيل .

وفي سياق متصل، أعرب محلل أمريكي عن رأيه بأن الولايات المتحدة كانت قادرة على تحويل هدنة مؤقتة بين لبنان وإسرائيل إلى اتفاق دائم، لولا عوامل أخرى منعت ذلك. في الشأن الرياضي المصري، كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن قرارات حاسمة تتخذها إدارة النادي الأهلي لفرض الانضباط المالي داخل الفريق الأول لكرة القدم، وتصحيح مسار سياسة التعاقدات ورواتب اللاعبين بعد التجاوزات المسجلة في الفترة الماضية.

وقال فايق إن هناك تصميمًا واضحًا لدى مجلس الإدارة لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، خاصّة فيما يتعلق بسقف الرواتب والتعاقدات، مؤكدًا أن الهرج الذي حدث سابقًا لن يتكرر. وأعلن أن السقف المالي الجديد لرواتب اللاعبين سيكون بين 20 و25 مليون جنيه مصري سنويًا. وأضاف أن النادي سيعقد جلسات مع اللاعبين ذوي العقود العالية لطلب تخفيض رواتبهم بالتراضي، مع تحديد راتب ثابت لكل لاعب يوافق على التخفيض.

كما تطرق إلى ملف اللاعب حسين الشحات، قائلًا إنه يمتلك عرضًا كبيرًا من أحد الأندية العربية، لكنه يرغب في البقاء في الأهلي، ولن يتجاوز العرض حاجز الـ25 مليون جنيه سنويًا. وبشأن حارس المرمى مصطفى شوبير، أوضح فايق أنه لم يتم بعد مناقشة أي أرقام مالية معه، وتم طلب تأجيل التفاوض حتى بعد عودة الفريق من كأس العالم 2026. وأشار إلى أن الأهلي يبدأ مفاوضات مع محمد علاء حارس الجونة كخطة بديلة تحسبًا لاحتراف شوبير المحتمل بعد المونديال.

من ناحية أخرى، سلطت تحليلات عسكرية الضوء على سلسلة هجمات بطائرات مسيرة ينفذها حزب الله في جنوب لبنان، مؤكدة أن هذه الهجمات كشفت عن ثغرات في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما أثار قلقًا متصاعدًا داخل المؤسسة العسكرية





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