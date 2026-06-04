إصدارات سيارات جديدة في سوق السيارات السعودي

يضم سوق السيارات السعودي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق ال سيارات السعودي العديد من إصدارات ال سيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

وتتضمن هذه الإصدارات سيارات بويك انفيستا، وام جي ZS، وجيلي ستار راي، وتويوتا ياريس كروس، وشيفروليه سونيك . وتباع هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: بويك انفيستا، وام جي ZS، وجيلي ستار راي، وتويوتا ياريس كروس، وشيفروليه سونيك . وتحصل سيارة بويك انفيستا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 137 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

والفئة الأولي من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 97 ألف ريال سعودي . والفئة الثانية من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 103 ألف ريال سعودي . والفئة الثالثة من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

وتستمد سيارة ام جي ZS موديل 2026 قوتها من محرك هايبرد سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 196 حصان، وعزم دوران 465 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . والفئة الأولي من سيارة ام جي ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 61 ألف ريال سعودي . والفئة الثانية من سيارة ام جي ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 76 ألف ريال سعودي .

وتباع الفئة الأولي من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 88 ألف ريال سعودي . والفئة الثانية من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 91 ألف ريال سعودي . والفئة الثالثة من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

وعزم دوران سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 يصل إلي 141 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي هجين، وبها قوة 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . والفئة الأولي من سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 63 ألف ريال سعودي . والفئة الثانية من سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 66 ألف ريال سعودي .

والفئة الثالثة من سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 72 ألف ريال سعودي . والفئة الرابعة من سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 75 ألف ريال سعودي . وزودت سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 180 حصان، وعزم دوران 270 نيوتن/متر .

والفئة الأولي من سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 56 ألف ريال سعودي . والفئة الثانية من سيارة شيفروليه سونيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 62 ألف ريال سعودي





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سيارات جديدة موديل 2026 سوق السيارات السعودي بويك انفيستا ام جي ZS جيلي ستار راي تويوتا ياريس كروس شيفروليه سونيك

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