إصدارات السيارات الجديدة في سوق السيارات المصري

يتواجد في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تتوافر هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 3 برو، وشيرى تيجو 4 برو، وبايك اكس 3، وجيلي جى اكس 3 برو، وجاك S2 . زودت سيارة جاك S2 موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جاك S2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 709 ألف جنيه . الفئة الثانية من سيارة جاك S2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 739 ألف جنيه . تتميز سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2026 بقوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2026 يصل في سوق السيارات المصري إلي 790 ألف جنيه . تحصل سيارة بايك X3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 146 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . تباع سيارة بايك X3 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

تتميز سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك . الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه . الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه . تتميز سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 بقوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك . الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه





