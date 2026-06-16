توافرت العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 في سوق السيارات المصري، بما في ذلك اكسييد فى اكس و شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات. وسائل الأمان هذه السيارات مزودة بوسائل أمان متقدمة، بما في ذلك نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائل أخرى.

ينتشر في سوق ال سيارات المصري العديد من إصدارات ال سيارات الجديدة موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة ال سيارات .

بـ5 أبواب.. عودة أول سيارة فولكس فاجن جولف GTIمرسيدس تحول G-Wagon إلى سلاح لمواجهة الطائرات المسيّرةوتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد فى اكس و شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027زودت سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP ، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى . محرك شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027تستمد سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 620 ألف جنيه . الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 720 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكسييد فى اكس موديل 2027تمتلك سيارة اكسييد فى اكس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني . محرك اكسييد فى اكس موديل 2027تحصل سيارة اكسييد فى اكس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 261 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 385 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد فى اكس موديل 2027الفئة الأولي من سيارة اكسييد فى اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 620 ألف جنيه . الفئة الثانية من سيارة اكسييد فى اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 920 ألف جنيه





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اكسييد فى اكس شيرى تيجو 8 برو ماكس سيارات جديدة موديل 2027 سوق السيارات المصري

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