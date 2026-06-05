إصدار الهيئة العامة للمساحة مواعيد الصلوات اليومية لكافة محافظات مصر لعام 2026

الهيئة العامة للمساحة تنشر جدولاً مفصلاً لمواقيت الصلاة في مصر، يشتمل على أوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لمدن مثل القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، قنا وشرم الشيخ، مع مراعاة الفروقات الزمنية بين المحافظات.

في ظل حرص المسلمين في القاهرة ومختلف المحافظات على المحافظة على أوقات الصلوات الخمس في أوقاتها الشرعية، قامت الهيئة العامة للمساحة بإصدار جدول مفصل ل مواقيت الصلاة اليومية للعام 2026.

تم نشر هذه الجداول لتلبية طلبات المصلين الذين يسعون لأداء الفريضة في مواعيدها الدقيقة، مع مراعاة الفروقات الزمنية بين المدن. على سبيل المثال، يحدد جدول صلوات القاهرة يوم الجمعة 5 يونيو 2026 أوقات الفجر في الرابعة والسابعة دقائق صباحًا، والظهر في الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، والعصر في الرابعة والعشرين دقيقة، والمغرب في السابعة وخمس وأربعين دقيقة، والعشاء في التاسعة وستة وعشرين دقيقة مسائيًا.

وتأتي هذه الجداول كمرجع موحد يضمن للمسلمين في جميع أنحاء الجمهورية إمكانية معرفة أوقات الأذان بدقة، مما يسهم في تعزيز الانضباط الديني وتوحيد ممارسات العبادة





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