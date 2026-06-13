إصلاح ذات البين: نهج الأنبياء ووصية النبي صلى الله عليه وسلم

يستعرض الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، في هذا المقال، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إصلاح ذات البين، مبينًا أن الصلح بين المتخاصمين من أفضل الأعمال التي حث عليها الإسلام، ويشمل ذلك الصلح بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم من أبناء الوطن، كما يذكر بعض الآداب والضوابط الشرعية للسعي في الإصلاح، مشيرًا إلى أن هذا العمل كان دأب الأنبياء والعلماء والصالحين عبر التاريخ.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على وحدة المسلمين وأكد أخوتهم وأرشد إلى أن الصلح بين المتخاصمين من أفضل الأعمال، فقال: "ما عمل ابن آدم شيئًا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن".

وقد باشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ بنفسه، فعندما تنازع أهل قباء، قال لأصحابه: "اذهبوا بنا نصلح بينهم". وقد تبع الصحابة رضوان الله عليهم هذا النهج، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي ولاة الأمور قائلاً: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل القضاء يُحدث بين القوم الضغائن". كما كان السلف الصالح حريصين على إصلاح ذات البين، فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: "ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين".

وكان كبار القوم والمشايخ في القرى يندبون أنفسهم لهذا العمل العظيم، واعتبروه من مظاهر الشرف والعزة. ولم يقتصر الدعوة إلى الصلح على المسلمين فقط، بل شملت جميع أفراد الوطن الواحد بFalseاختلاف أديانهم، استناداً إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي الذي باع عليه تمراً بثمن مؤجل، فلما استعجل اليهودي الثمن قبل الأجل وعامل النبي صلى الله عليه بمشقة، قال النبي لعمر بن الخطاب: "أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج؛ أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره حسن التباعة.

اذهب به يا عمر، فاقضه حقه، وزده عشرين صاعًا من تمر مكان ما روعته". وفي زماننا الحالي، torna التأكيد على أهمية السعي لإصلاح ذات البين، وهو العمل الذي كان من وظائف الأنبياء والعلماء والصالحين، وكان عادةً للمشايخ وكبار القوم، يهدف إلى جمع الكلمة وتأليف القلوب.

إن الله تعالى شرع في دينه من الأحكام ما يحقق تماسك المجتمع، وحثّ عليه، ونسخ رسوله صلى الله عليه ما يزوالضرر، وأمر المسلمين بالتمسك بوحدتهم، مبينًا أن الطريق إلى ذلك التماسك هو اتباع السُبل التي ندب إليها الله ورسوله، ومن أبرزها السعي للإصلاح بين الناس بإخلاص النية والتوكل على الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: "وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب"





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