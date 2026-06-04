تواصل خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 جذب اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصةً من الأسر الأولى بالرعاية التي تسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من منظومة الدعم التمويني والاستفادة من السلع المدعمة.

تواصل خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026 جذب اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصةً من الأسر الأولى بالرعاية التي تسعى إلى زيادة عدد المستفيدين من منظومة الدعم التمويني والاستفادة من السلع المدعمة، في ظل التوسع المستمر في الخدمات الرقمية التي تتيح تنفيذ الإجراءات الحكومية إلكترونيًا بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية.

ويبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية عن تفاصيل إضافة المواليد على البطاقات التموينية، والشروط الواجب توافرها، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، وذلك لضمان الاستفادة من الخدمات التموينية وفق الضوابط المحددة. وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية والتموينية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد. وبعد الانتهاء من تسجيل الدخول، يتم اختيار"خدمات التموين"، ثم إدخال الاسم الأول للأم والانتقال إلى خدمة"إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين".

عقب ذلك يقوم المواطن بإدخال جميع بيانات المولود المراد إضافته على البطاقة التموينية، وتشمل الاسم الرباعي والرقم القومي المدون في شهادة الميلاد. كما يتعين تحديد صلة القرابة الخاصة بالمولود، ثم الضغط على خيار"ضم الأبناء"، واستكمال خطوات التسجيل المطلوبة حتى الانتهاء من عملية الإضافة بنجاح. وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط المنظمة لإضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المعتمدة.

ومن بين الشروط المعلنة ألا يتجاوز عدد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية أربعة أفراد، بواقع زوج وزوجة وطفلين. كما يمكن إضافة فرد رابع في بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا للضوابط المحددة من الجهات المختصة. وتشترط الوزارة كذلك ألا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة على 3000 جنيه، وألا يتجاوز المعاش الشهري 2500 جنيه. ومن الشروط الأساسية أيضًا ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته إلى البطاقة التموينية عن أربع سنوات عند تقديم طلب الإضافة.

وتشمل الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل صورة بطاقة التموين الخاصة بالأسرة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية. كما يجب توفير رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة، باعتباره أحد البيانات الأساسية المطلوبة لإتمام إجراءات التسجيل. ويتطلب الأمر كذلك تقديم شهادات الميلاد أو بطاقات الرقم القومي الخاصة بالأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة التموينية، إلى جانب المستندات الرسمية الخاصة بالأبناء المراد إضافتهم.

ويسهم التحول الرقمي في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية التقليدية، فضلًا عن اختصار الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات المختلفة. وتعد خدمات التموين الإلكترونية من أبرز الأدوات التي تسهم في تطوير منظومة الدعم، حيث تتيح للمواطنين تنفيذ العديد من الإجراءات بسهولة، وفي مقدمتها إضافة المواليد على البطاقات التموينية ومتابعة الطلبات والاستفادة من الخدمات المختلفة من دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة





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