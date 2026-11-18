حوادث مرورية في بنها تعطل الحركة ثم تعود لنهايتها، واستعدادات أسوان للنسخة السادسة من منتدى السلام والتنمية المستدام بمشاركة وزارية وأممية رفيعة المستوى.

شهد كوبري بنها اصطداما خطيرا أدى إلى انقلاب سيارة نقل كانت محملة بكميات كبيرة من الغلال الزراعية، مما تسبب في تعطل حركة المرور بشكل كامل على الجسر.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة بجروح متفاوتة الخطورة، وتم على الفور تحرك فرق الإنقاذ والإسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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وبعدها بوقت قصير، تمكنت أجهزة الإسعاف والإسعاف المروري من رفع الشاحنة المقلوبة، لتعود الحركة المرورية مرة أخرى إلى طبيعتها بالكامل على الجسر.

استعدادات أسوان لاستضافة النسخة السادسة

ترتبط محافظة أسوان بوزارة الخارجية المصرية في إطار التعاون المستمر، خاصة مع وجود الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

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وتتجه محافظة أسوان بخطى ثابتة للاستعداد والتحضير التنظيمي لإنطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والمقرر عقده يومي 21 و22 نوفمبر الجاري.

ويشهد الحدث مشاركة واسعة من وزراء رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين الأمميين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنيين بالشؤون الإفريقية والتنموية.

دور مصر الأفريقي ورسائل التنمية

أكد محافظ أسوان حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتنظيمي لضمان خروج فعاليات المنتدى بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة أسوان كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن استضافة أسوان لهذا الحدث الدولي تعكس مكانتها المتميزة كجسر يربط مصر بعمقها الإفريقي، ومنصة رائدة للحوار بين شعوب القارة تنطلق من ضفاف النيل الخالد.

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ويعتبر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة منبرا إفريقيا فاعلا لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، ودعم الحلول لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه دول القارة، وهو ما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التاريخ المؤسس والجهود التعليمية

يأتي هذا الحدث تماشياً مع توجيهات الرئيس السيسي الذي دشن النسخة الأولى من المنتدى في ديسمبر 2019، ليصبح منبرا مخصصا لتعزيز السلام الشامل والمستدام.

في سياق مواز، تنظم جامعة أسيوط دورة تدريبية مكثفة حول توصيف البرامج لضمان جودة التعليم، وذلك سعياً لتحسين المخرجات الأكاديمية والبحثية.