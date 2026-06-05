إطالة أيام الأرض: كيف يؤدي تباطؤ دوران الكوكب إلى أيام 25 ساعة في المستقبل البعيد؟

دراسات جديدة تكشف أن طول اليوم على الأرض يزداد تدريجيًا بسبب تأثيرات القمر والتغير المناخي، وقد يصل إلى 25 ساعة في غضون مئات الملايين من السنين.

توصل علماء الفيزياء الأرضية والفضاء إلى اكتشاف مثير يشير إلى أنoday على كوكب الأرض لن يظل ثابتًا عند 24 ساعة، بل إنه يميل إلى الطول تدريجيًا بفعل عوامل فلكية وجيوفيزيائية.

ووفقًا لدراسات حديثة، فإن دوران الكوكب حول محوره يتباطأ بسبب التأثير المدّي للقمر والتحولات المناخية التي تعيد توزيع كتلته. فالقمر، عبر force المد والجزر، يسحب الطاقة الحركية من دوران الأرض، مما يؤدي إلى إطالة مدة اليوم بصورة بطيئة ولكن مستمرة. قدرت إحدى الأبحاث أن متوسط إطالة اليوم يسجل حوالي 1.33 مللي ثانية لكل قرن، وهي قيمة غير مسبوقة في آخر 3.6 مليون سنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ذوبان الصفائح الجليدية نتيجة الاحتباس الحراري يعيد توزيع المياه من القطبين نحو خط الاستواء، مما يغير عزم القصور الذاتي للأرض ويؤثر على سرعتها الدورانية. ورغم أن هذه التغيرات لا تُلاحظ في حياة الإنسان العادية، إلا أن لها تداعيات كبيرة على البنية التحتية التكنولوجية الحديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة التموضع العالمي GPS التي تعتمد على دقة زمنية فائقة.

يتوقع العلماء أنه إذا استمرت هذه المعدلات، فقد يصل طول اليوم إلى 25 ساعة كاملة خلال ما يقارب 200 مليون عام، وهي فترة طويلة لا تشكل أي خطر مباشر على الحياة على الأرض. هذا التطور هو جزء منyman طبيعي طويل الأمد ل dynamismo الكوكب، حيث كانت الأيام في الماضي الجيولوجي أقصر بكثير، وكان للقمر دور رئيسي في هذا التغير. تبرز هذه النتائج أهمية مراقبة|j Veränderungen في دوران الأرض لفهم ديناميكيات الكوكب وتحسين نماذج التنبؤ بالتغيرات المناخية والفلكية على المدى الطويل





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دوران الأرض طول اليوم تأثير القمر التغير المناخي الزمن الجيولوجي

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