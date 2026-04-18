إطلاق مشروع "The Spine" العالمي بالقاهرة الجديدة.. استثمارات بـ 1.4 تريليون جنيه وخلق 155 ألف فرصة عمل

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن إطلاق مشروع "The Spine" الاستثماري الضخم بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي لمصر. المشروع، الذي تنفذه تحالفات مصرية بالكامل، يهدف إلى وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال المراكز المالية والإدارية والتجارية.

شهدت القاهرة الجديدة اليوم، مراسم إطلاق مشروع "The Spine"، وهو مشروع عالمي بكل المقاييس، يمثل نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو ال اقتصاد ي للدولة المصرية. وقد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بأن يتم تنفيذ هذا المشروع الضخم من خلال مجموعة مصرية كبيرة، بالتحالف والشراكة مع مؤسسات تمويل مصرية.

وأشار مدبولي إلى أن هذه القاعة قد شهدت من قبل توقيع العديد من المشروعات الكبرى التي تمت في مصر، سواء بتمويل دولي، أو من دول شقيقة، أو بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما في ذلك مشروعات في الساحل الشمالي. وأكد أن إطلاق مثل هذا المشروع العالمي، في ظل حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، هو أمر بالغ الأهمية ويعكس صلابة الاقتصاد المصري ورؤيته المستقبلية. وأضاف رئيس الوزراء أن المشروع يتم تنفيذه باستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه. ويضع هذا المشروع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بشكل كبير في إنشاء مراكز مالية وإدارية وتجارية متطورة، حيث بدأت مصر بالفعل في خطوات جادة نحو تنفيذ مشروعات مماثلة. الرسالة الأهم من انطلاق هذا المشروع في هذا التوقيت، وسط حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم والمنطقة، هي أن هناك استثمارات ضخمة ترى في مصر بيئة آمنة ومستقرة، وأن هذه الاستثمارات ستساهم في تحقيق أعلى العوائد الاقتصادية الممكنة. الدولة المصرية لا تقتصر فقط على دعم التنمية العمرانية، بل إن مشروعات كهذه تتضمن أبعاداً اقتصادية واجتماعية متعددة، وتساهم في تشغيل المصانع والصناعات المختلفة، فضلاً عن تعزيز الجوانب السياحية، خاصة وأن المشروع سيضم أكثر من 3500 غرفة فندقية. وتشهد الدولة المصرية حالياً العديد من التحركات على المستوى الاقتصادي، وتنجح في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة من جانب شركات عالمية. فقد شهدت الأيام القليلة الماضية مراسم توقيع عدد من المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في نفس المنطقة. وتؤكد هذه التطورات على أن هناك جديداً يطرأ يومياً فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية، مما يعكس الديناميكية والحيوية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه التطورات متزامنة مع الإشارة من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية إلى نجاح مصر في اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة الجيوسياسية غير المسبوقة، مما مكن الدولة من الصمود والتعامل مع تداعياتها. وتوجه الدكتور مدبولي بالشكر لكل القائمين على مشروع "The Spine"، معرباً عن تطلعه لرؤية المزيد من المشروعات المماثلة في المرحلة القادمة، والتي تساهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل، شهدت الأخبار الاقتصادية اهتماماً بزيادة أسعار الحديد، حيث أكد رئيس شعبة مواد البناء أن رسوم حماية البيلت هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع الذي تجاوز 3000 جنيه. هذه الزيادة تثير قلق قطاع التشييد والبناء، وتتطلب دراسة دقيقة لتأثيرها على تكلفة المشروعات العقارية. وعلى صعيد آخر، استمرار الأجواء الربيعية المستقرة غداً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على فترات، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية. أما على الصعيد الثقافي، فقد احتفت منظمة الإيسيسكو بتسجيل مواقع تراثية مصرية جديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي، مما يعكس عمق التاريخ المصري وأهميته على الساحة العالمية





