إطلاق نار قرب البيت الأبيض وإصابة شخصين

تم إطلاق نار قرب البيت الأبيض في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما المشتبه به. وأفادت رويترز عن مسئول في قوات إنفاذ القانون الأمريكي أن المشتبه به أطلق النار على رجال شرطة في نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض.

وبعد سماع دوي إطلاق نار إخلاء الحديقة الشمالية للبيت الأبيض. وقال «ترامب» إن الاتفاق مع إيران صار شبه مكتمل ونهائي. وأفادت نيو يورك تايمز بإن طهران وافقت على مذكرة تفاهم لوقف القتال وإعادة فتح هرمز دون رسوم. وقال أكسيوس إن الاتفاق مع إيران صار شبه مكتمل وقادة يطالبون ترامب بمواصلة التفاوض.

وقال مسئول إسرائيلي إن «ويتكوف» يحاول التوصل لاتفاق بأي ثمن وضغوط هائلة على ترامب. وأفادت أ. ف. ب إن ماكرون أجرى مشاورات مباشرة مع ترامب وعدد من قادة دول الخليج.

وقالت القناة 13 إن تقديرات إسرائيلية تشير إلى تزايد فرص التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. وجريمة بأربع طائرات مسيرة يستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في أربيل. وقال ترامب إن اتفاقا وشيكا مع إيران وفتح مضيق هرمز قريب. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عناصرنا موجودون في موقع إطلاق النار بمحيط البيت الأبيض لتقديم الدعم.

وأفادت بي بي إس نيوز بوجود إصابة شخصين في إطلاق نار قرب البيت الأبيض أحدهما المشتبه به. وذكرت رويترز عن مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي أنه تم احتواء الوضع في مكان الحادث دون إصابة أي من أفراد إنفاذ القانون





