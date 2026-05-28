إطلاق نظارات الواقع المعزز الجديدة RayNeo GT من شركة RayNeo

تعتبر نظارات الواقع المعزز الجديدة RayNeo GT من شركة RayNeo إحدى الأجهزة الرائدة في مجال الواقع المعزز المخصص للمستهلكين، وتتميز بأوسع مجال رؤية وتقنية Dolby Vision وأكبر مكبرات صوت.

أعلنت شركة RayNeo المدعومة من TCL عن إطلاق سلسلة نظارات الواقع المعزز الجديدة الرائدة RayNeo GT. تتميز هذه السلسلة، التي تتصدرها نظارات RayNeo GT Max الذكية الفاخرة، بأوسع مجال رؤية في نظارات الواقع المعزز المخصصة للمستهلكين، ودعم تقنية Dolby Vision لأول مرة، بالإضافة إلى تعاونها مع Bang & Olufsen لتوفير تجربة صوتية مكانية.

تقول RayNeo إنه أحد أكبر مجالات الرؤية المتاحة حاليًا في نظارات الواقع المعزز المخصصة للمستهلكين. مواصفات وسعر إطلاق هاتف RayNeo GT Max، تقع معظم نظارات الواقع الذكية بزاوية 45 درجة. وتزعم شركة RayNeo أن هذه الزيادة تعني زيادة في مساحة العرض بنسبة 86% تقريبًا. وتصف الشركة التجربة بأنها شاشة عملاقة بحجم 267 بوصة على بُعد ستة أمتار، مما يضعها في مصاف دور العرض IMAX.

يحتوي جهاز RayNeo GT Max على محرك بصري جديد ولوحة Micro OLED ثنائية الطبقات لتحقيق ذلك، طورت شركة RayNeo محركًا بصريًا جديدًا يُسمى Peacock Optical Engine 3.0 Max. تعد الشاشة نفسها عبارة عن لوحة Micro OLED من الجيل 5.5 بتصميم ثنائي الطبقات لتحسين السطوع والألوان والتباين. تعاونت RayNeo مع مختبر جودة الصورة التابع لشركة TCL لضبط الصورة، وقدمت وضع السينما النقية للحفاظ على رؤية المبدعين الأصلية بدلاً من زيادة تشبع الألوان.

تصميم راينيو جي تي ماكس تُعد نظارات GT Max الذكية رسميًا أول نظارات واقع معزز في العالم تدعم هذه التقنية. ستحتاج إلى جهاز Magic Box 2 Dolby Vision Edition الجديد من RayNeo لتشغيل محتوى Dolby Vision، ولكن البنية التحتية اللازمة متوفرة. كما أبرمت RayNeo شراكات مع Youku وTencent Video وiQIYI وBilibili لتوفير الوصول إلى المحتوى. حظي الصوت بترقية ملحوظة أيضاً.

فقد زودت شركة RayNeo جهاز GT Max بمكبرات صوت مصممة خصيصاً على شكل مضمار سباق، أكبر بنسبة 38% من الوحدات القياسية، مع نظام بست دوائر مغناطيسية. وتتولى شركة Bang & Olufsen عملية الضبط، كما أن تقنية الصوت المكاني المتتبع لحركة الرأس تعني أن الصوت يتغير بتغير موضع الصورة في الفضاء. مواصفات جهاز RayNeo GT Max أما عن يسعر النظارة الذكية فيبلغ حوالي 385 دولارًا أمريكيًا





