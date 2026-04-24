إطلاق مسابقة Control Z لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

تعلن وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية عن إطلاق مسابقة وطنية هامة، تأتي في سياق التعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبالشراكة الاستراتيجية مع مملكة هولندا .

هذه المسابقة، التي تحمل اسم “Control Z - كنترول زد”، تمثل خطوة رائدة نحو تمكين الشباب المصري ودعم مبادراتهم المبتكرة في مجال مكافحة العنف الرقمي الذي يستهدف النساء والفتيات. يمثل العنف الرقمي تحديًا متزايدًا في عالمنا المعاصر، خاصة مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل هذه المبادرة ضرورية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

تهدف المسابقة إلى إطلاق العنان للإبداع الشبابي وتشجيعهم على تقديم حلول عملية وفعالة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأبعادها المختلفة وتأثيراتها السلبية. المسابقة موجهة بشكل خاص للشباب المصري الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا، وتدعوهم إلى تقديم أفكار مبادرات جديدة أو تطوير مبادرات قائمة تهدف إلى الوقاية من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. لا يشترط أن تكون المبادرات معقدة أو مكلفة، بل الأهم هو أن تكون مبتكرة وواقعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

يمكن للمشاركين الاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تطوير مبادراتهم، واستخدام الأدوات المتاحة لتعزيز الوعي والتثقيف حول مخاطر العنف الرقمي. تتيح المسابقة فرصة فريدة للشباب لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية، والحصول على الدعم اللازم لتنفيذها وتوسيع نطاق تأثيرها. كما توفر المسابقة منصة للشباب للتواصل وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض، والتعلم من أفضل الممارسات في هذا المجال. سيتم تقييم المبادرات المشاركة بناءً على معايير محددة، تشمل الابتكار، والواقعية، والتأثير المحتمل، والاستدامة.

سيتم اختيار المبادرات الفائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء في مجال العنف الرقمي، وممثلي الأمم المتحدة، وممثلي مملكة هولندا، وممثلي وزارة الشباب والرياضة. تستمر فترة التقديم للمسابقة حتى يوم 30 مايو 2026، مما يمنح الشباب المصري الوقت الكافي لإعداد وتقديم مبادراتهم. يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل بسهولة من خلال المسح الضوئي للرمز الـ QR المعلن عنه، والذي يوجههم إلى منصة التسجيل الإلكترونية.

تعد هذه المسابقة بمثابة استثمار في مستقبل الشباب المصري، وتمكينهم من لعب دور فعال في بناء مجتمع آمن ومحترم للجميع. كما أنها تعكس التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة، ودعم مبادراتهم التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى الجوائز القيمة التي سيحصل عليها أصحاب المراكز الأولى، ستحظى المبادرات الفائزة بدعم فني ومالي لتطويرها وتنفيذها على نطاق أوسع.

تدعو وزارة الشباب والرياضة جميع الشباب المصري الطموح إلى اغتنام هذه الفرصة الثمينة، والمشاركة في المسابقة، وتحويل أفكارهم إلى مبادرات مؤثرة تساهم في حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، وبناء مستقبل أفضل للجميع. إن المشاركة في هذه المسابقة ليست مجرد فرصة للفوز بجوائز، بل هي فرصة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة وأمانًا





